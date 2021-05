Tentokrát je ale situace naprosto jasná. Tři písmena – BJP – měla na svědomí parta kamarádů MMA zápasníka Jiřího „Denisy“ Procházky, jenž v neděli ovládl hlavní zápas prestižní světové organizace UFC. „Jirka s náma chodí v neděli na fotbálky a všichni v klubu jsme mu chtěli vyjádřit podporu. Mluvil jsem s ním a určitě ho to potěšilo,“ řekl bratranec české hvězdy bojových sportů Tomáš Procházka.

TJ Druzstevnik Hosteradice ??⚽️ BJP! ?? //\\ pic.twitter.com/joZ3wwaWyO — Jiri Denisa Prochazka (@jiri_bjp) May 1, 2021

Zkratka BJP v sobě ukrývá motto osmadvacetiletého bojovníka, které znamená: bomby jak pi*a. Písmena na hostěradickém trávníku dosáhla délky zhruba pětapadesát metrů. „Nebylo úplně snadné, udělat takhle velký nápis na hřiště. Všechno jsme nejprve pečlivě rozměřili, aby výsledek trochu vypadal. Pár hodin nám to zabralo, strávili jsme na tom asi jedno odpoledne,“ líčil Tomáš s tím, že s nápadem přišel jeho spoluhráč z TJ Družstevník Milan Fiala.

Krátký, ale jasný vzkaz na fotbalovém hřišti zatím stále přežívá. „Myslím, že ještě nějaký čas tam vydrží. Možná by ho mohl vidět ještě i Jirka,“ podotkl Tomáš.

Jeho bratranec přiletěl do České republiky v pondělí odpoledne, návrat do rodných Hostěradic ale ještě neoznámil. „Určitě se toho na něj teď sesype hodně. Až sem přijede, tak přijede. Určitě ho nějak přivítáme a něco podnikneme,“ poznamenal Tomáš.

Ten se díval na souboj českého samuraje s Američanem Dominickem Reyesem se svými kamarády. „Sledovali jsme to společně s pár klukama, protože je vždycky lepší zápas vidět ve víc lidech a užít si tu atmosféru,“ pravil Tomáš a s úsměvem dodal: „Hodně jsme to prožívali a možná to slyšíte i na mém hlasu. Mám vyřvané hlasivky a nemůžu říct skoro ani slovo.“

Český MMA zápasník Jiří 'Denisa' Procházka z Hostěradic na Znojemsku ukončil zápas s Dominickem Reyesem ve druhém kole.Zdroj: UFC

Největší rozruch pochopitelně nastal v okamžiku, kdy zápasník brněnského Jetsaam Gymu poslal Reyese ve druhém kole k zemi loktem z otočky. „To bylo neskutečné, nepopsatelné a hlavně nečekané, že to tam Jirka takhle střihl. Super vyhraný zápas,“ dodal Tomáš, jenž hned po zápase svému bratranci po telefonu gratuloval.

Před fatálním direktem ale Procházka od Reyese schytal pár ostrých zásahů. „Obava je vždycky na místě, protože v MMA každý úder může rozhodnout. V tomhle ale Jirkovi věřím. Sám říká, že když rány vidí, dokáže je přijímat,“ vysvětlil Tomáš.

V Hostěradicích zápasem svého rodáka žila téměř celá obec, ve které žije přibližně 1600 obyvatel. „Každý zápas, co Jirka měl, ať i v Rizinu nebo ostatních organizacích, všichni to tady hodně vnímali. Není to tak, že by fandili až teď," zdůraznil hostěradický fotbalista.

Před hlavním zápasem galavečeru v Las Vegas se v Hostěradicích celou noc nespalo, do postele se ale nešlo ani po Jirkově vítězství. „Slavili jsme a v práci jsem si vzal raději volno," smál se Tomáš.