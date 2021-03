„Ze začátku jsem se trošku divila, protože nabídka přišla doslova odnikud, ale téměř okamžitě vystřídal údiv nadšení z toho, že si vyzkouším extraligu,“ září osmnáctiletá obránkyně.

Do Brna se s ní na střídavé hostování přesunula i znojemská útočnice Daniela Cihlářová. „Bez ní si odchod nedokážu představit. Nevím, jak bych zvládla přesun do úplně nového týmu, kde jsem v podstatě nikoho neznala. Po seznámení s holkami z Bulldogs vím, že byly obavy zbytečné. Jak se ale říká, ve dvou se to lépe táhne,“ říká s úsměvem Willmannová.

Na tréninky s Bulldogs vyráží dvakrát týdně. „Ze začátku to bylo docela náročné. Z ničeho nic jezdit ze Znojma do Brna a vracet se domů až v noci. Už jsme si ale zvykly a vše je bez problémů,“ vysvětluje.

Kromě toho musí pravidelně absolvovat testy na koronavirus. „Vždycky maximálně 48 hodin před posledním zápasem hracího víkendu, takže většinou každý pátek odpoledne nebo v sobotu ráno,“ přibližuje defenzivní posila Bulldogs.

Do tréninkového procesu v hale se po několika týdnech ryze individuální přípravy vrátila bez problémů. „Díky individuálním plánům, které jsme ve Znojmě dostaly, jsem se cítila fyzicky dobře připravená. Jen chvilku trvalo, než jsem se rozehrála po florbalové stránce,“ popisuje.

V současné chvíli má za sebou pět utkání v nejvyšší soutěži. Do extraligového kolotoče skočila po hlavě, premiérový start si připsala už po dvou trénincích. Poprvé nastoupila proti druhé Ostravě, následně zasáhla do derby se Židenicemi. „Nečekala jsem, že s Dančou hned odehrajeme celé dva zápasy. Trenér řekl, že si musíme co nejdřív zažít ten extraligový šok, ať se rychle adaptujeme,“ vysvětluje.

V zápase se Židenicemi narazily posily Bulldogs na bývalé znojemské spoluhráčky Evu Smutnou a Evu Nečasovou, které hájí barvy městského rivala. „Proti holkám už jsem nastoupila na začátku sezony, když jsme se Znojmem hrály proti Židenicím pohár. Derby je ale derby, takže na hřišti šlo na chvíli přátelství stranou. Po zápase se ale zase vše vrátilo zpátky do normálu,“ směje se nová akvizice Bulldogs.

A co říká na úroveň extraligy? „Oproti druhé lize je daleko rychlejší, techničtější, většinou i bolestivější a obecně těžší. Na druhou stranu pro mě osobně i zábavnější. Náročnost mi dodává větší motivaci a touhu se zlepšovat,“ říká rozhodně defenzivní hráčka.

Bránit extraligové střelkyně je podle ní daleko náročnější, než nastupovat proti druholigovým soupeřkám. „Hrát v obraně je někdy docela stresující, obzvlášť třeba proti Ostravě nebo Chodovu, kde mají hráčky spoustu zkušeností. Důležité je zachovat klidnou hlavu, soustředit se jen na zápas a nedělat blbosti,“ má jasno.

Do budoucna by se v extralize ráda usadila natrvalo. „Ráda bych hrála extraligu i nadále, ale jinak jsem nad budoucností moc nepřemýšlela. Momentálně je můj sen dotáhnout Znojmo do extraligy, další plány zatím nemám,“ dodává.