Pětiměsíční závodní pauzu utnul znojemský plavec Hlobeň úspěšně. Svoji oblíbenou dvousetmetrovou motýlkářskou trať zdolal na Velké ceně Slovenska v Šamoríně v čase 1:59,13 minuty, tedy v B limitu pro mistrovství Evropy, který mu jako devatenáctiletému závodníkovi zajistil na květnovém šampionátu účast. „Závodil jsem po pětiměsíční pauze, šlo spíš o takové zkouškové. Doufal jsem sice v trošku lepší časy, ale vzhledem k okolnostem jsem s výsledky spokojen,“ říká.

Zmíněnými okolnostmi myslí především sílu, kterou ztrácí kvůli zavřeným posilovnám, a také chybějící naplavané kilometry. Oproti březnu minulého roku jich teď má o 250 méně. „Loni jsme měli touhle dobou naplaváno 650 kilometrů, letos slabých 400. Vaříme z vody, je to tak trochu alchymie. Závod ale Adam rozjel pěkně, nebyl na něm tlak, takže plaval podle sebe a nakonec vyhrál o pět šest metrů. Dosažený čas je jeho třetí nejlepší, na začátek sezony to není špatný výkon,“ chválí svěřence Jiří Kyněra.

Právě kvalitní čas v disciplíně dvě stě metrů motýlek zajistil Hlobňovi účast na květnovém mistrovství Evropy. Tam ho čeká ještě o něco náročnější úkol, tedy zabojovat o nominaci na své premiérové olympijské hry. „Limit pro olympiádu v Tokiu je 1:56,48 a schází mi na něj zhruba jeden a půl vteřiny. Kdybych trénoval jako kdysi, byl bych na tom lépe, ale nevím, jestli už bych měl zaplavané limity na olympiádu. Šancí mám ještě spoustu a s trenérem věříme, že je to reálné,“ doufá devatenáctiletý plavec.

Ten se věnuje také kraulařským disciplínám, na rozdíl od motýlku s nimi ale letos takové ambice nemá. „Disciplíny dvě stě a čtyři sta metrů kraul už pro mě nejsou tak reálné, i když mi na ně schází v podstatě stejně jako u motýlku. Je tam větší konkurence, kraul umí na rozdíl od ostatních stylů skoro každý. Můj letošní cíl je proto hlavně vylepšit české kraulové rekordy Květoslava Svobody,“ přeje si Svobodův znojemský kolega.

Jeho rekordy překonával už v juniorských kategoriích, není divu, že si teď brousí zuby i na ty seniorské. Ne nadarmo proto bývá označován za Svobodova nástupce. „Je to fajn pocit, ale plavání se neustále posouvá dál a dál. Překonávání tehdejších rekordů je věc, která je logická a měla by stoprocentně nastat. Není to nějaká obrovská výhra, ale pro posunutí do světové tabulky je důležité tyto časy zdolat,“ vysvětluje Hlobeň, jehož kromě Kyněry trénuje právě i trojnásobný olympionik Svoboda.

První závody, na kterých může Hlobeň zabojovat o olympijskou nominaci či alespoň o české rekordy, se uskuteční v dubnu v rakouském Grazu. „Adam i ostatní odsud mají spoustu osobních rekordů, našim plavcům se tam plave dobře. Navíc je tam dobrá rakouská konkurence, zkusíme časy zase o něco vylepšit,“ líčí znojemský trenér. „Časy hodně záleží na tom, jak se na daném místě cítím. A právě v tom mi může Graz být výhodou,“ doplňuje Kyněrův svěřenec.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ