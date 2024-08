Ulice Moravského Krumlova po roce opět ožijí burácením motorů a vůní benzinu. Už potřetí za sebou totiž do města nad řekou Rokytnou zavítají od soboty 10. do neděle 11. srpna závody supermotardů a čtyřkolek. Sekundovat jim bude i pestrý doprovodný program v podobě exhibičních jízd automobilových supersportů, kaskadérské show, zápasů v boxu či food festivalu.

Závody odstartují v sobotu v jedenáct hodin dopoledne volnými tréninky, chvíli před půl druhou odpolední naváže kvalifikace a od půl čtvrté pak první ostré závodní rozjížďky. V neděli na závodníky čeká již jen jeden volný trénink, ale za to rovnou dvě další závodní rozjížďky, jejichž výsledky se započítají do celkového hodnocení. Slavnostní vyhlášení výsledků pak organizátoři plánují na nedělní sedmnáctou hodinu.

Podle jednoho z hlavních organizátorů Tomáše Ševčíka zabere příprava přes kilometr dlouhé tratě několik dní. „Musíme zabezpečit obrubníky, aby v případě pádu jezdcům nehrozilo nebezpečí. Dále ve spolupráci s našimi partnery přivezeme do samotného centra Krumlova více než osm stovek balíků slámy, sloužících jako bezpečnostní bariéry, a úpravami projdou i zpomalovací retardéry nacházející se v ulicích. Největší výzvou pak je terénní skok, na nějž je potřeba navozit několik desítek náklaďáků se zeminou a následně ji pomocí bagrů vytvarovat,“ přiblížil Ševčík.

Start městského závodního okruhu, kterému se příznačně přezdívá jihomoravské Monte Carlo, bude opět umístěn přímo na krumlovském náměstí a postaví se na něj ti nejlepší jezdci supermota a čtyřkolek nejen z Česka, ale rovnou z celé Evropy. Vypsány jsou tři závodní kategorie, a to „Supermoto S1“, „Supermoto S2“ a „Quad - čtyřkolky“, přičemž přihlašování je stále možné až do pátku 9. srpna na oficiálním webu závodu www.supermotard.cz.

Jak uvedl mluvčí závodů Václav Volf, už nyní pořadatelé evidují přes šedesát závodníků ze sedmi zemí. „Jeden je dokonce až z Kyrgyzstánu. Letos bychom navíc měli na startu přivítat hned čtyři ženy, a opět každou z jiného státu,“ doplnil Volf.

Návštěvníci se mohou těšit i na bohatý doprovodný program. „Již tradičně se návštěvníci mohou těšit na exhibiční jízdy brněnského týmu Mičánek Motorsport, jenž do Krumlova přiveze dvě desetiválcová monstra Lamborghini SuperTrofeo Evo a mnoho dalšího,“ lákal Volf.

Na krumlovském náměstí proběhnou v sobotní podvečer i zápasy v boxu, na které od jedenadvaceti hodin naváže novinka letošního ročníku – oficiální afterparty v krumlovském klubu ANERI. „Vstupenky budou k dostání pouze na místě, přičemž celovíkendový vstup vyjde na 600 korun, jednodenní pak na 400 korun. Děti do pěti let mají vstupné zdarma, do patnácti let za 100 korun. Jako každý rok jsou v nabídce i VIP vstupy, obsahující vstup na uzavřenou tribunu či občerstvení all-inclusive během celého víkendu, a to za 1 500 korun v jednodenní variantě a za 2 500 korun na oba závodní dny,“ uzavřel mluvčí.