Zkušenosti z tohoto závodu jsou pro gymnastku ze Znojma velmi cenné stejně, jako vidět na vlastní oči cvičit nejen účastnici OH v Tokiu Barboru Mokošovou, ale i naše české reprezentantky Dominiku Ponížilovou, Sabinu Hálovou, Danielu Hálovou, Patricii Makovičkovou a Zuzanu Slezákovou.

Na Gymnastický festival do Trnavy jely poměřit své síly s domácími Slovenkami i gymnastky z Polska, Maďarska a Česka. „Veronika, malá postavou, ale velká svými skutky, předvedla na přeskoku velmi zdařilou cukuharu skrčmo, za kterou obdržela od rozhodčích vysokou známku 12,10 bodu,“ uvedla její trenérka Ivana Křístelová.

