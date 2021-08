Ačkoli jsme mohli trénovat střídavě v tělocvičnách, střídavě doma individuálně, rozhodně jsme nezaháleli. Jen známé tváře a závodní atmosféra, která ke sportu prostě patří, nám skutečně chyběly. S rozvolněním jsme se však naplno vrhli do tréninků, abychom výpadek co nejdříve dohnali.

Veronika Kubošná, která nastupuje za Klub sportovní gymnastiky Znojmo, získala zlatou medaili na závodech ve Zlíně. | Foto: Se svolením Ivany Křístelové.

Konec prázdnin je již na dohled a my všichni doufáme, že konec je i tomuto „divnému“ období, kdy jsme nemohli ani do škol ani do tělocvičen. Těžko se navazuje přetržená nit, ale každá jizva se jednou zacelí.