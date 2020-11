Tu si do Prostějově vyhlédl tehdejší šéftrenér mládeže Jaroslav Matěj.

„Bylo to ve Znojmě, když jsme hrály pohár starších žákyň. Po zápase za mnou přišel a zeptal se mě, jestli bych nechtěla jít studovat a hrát do Prostějova. Po rozhovoru s rodiči jsem usoudila, že to bude ta nejlepší volba. Moc jsem se těšila, ale byla v tom i hodně nervozita, protože jsem věděla, že Prostějov je špička,“ vypráví o svém přesunu v roce 2013 na prestižní volejbalovou adresu Aneta Weidenthalerová.

O čtyři roky později to přišlo. Byl prosinec, když mladé blondýnce zazvonil telefon a ozvala se v něm prostějovská ikona Miroslav Čada.

„Zavolal mi pan trenér, že mám přijít na trénink s A - týmem. Dostala jsem svůj první dres se jménem a hned za měsíc v lednu jsme letěli na Champions League do Itálie. Jeden den se díváte na televizi a obdivujete ty nejlepší hráčky světa a pak přijde den, kdy se proti nim rozcvičujete v hale plné lidí. Byl to pro mě určitě obrovský zážitek. V té době jsem ještě nevěděla, že přijde plno dalších,“ vypráví rodačka ze Znojma. „Když jsem ve 14 letech odcházela jako malá holka do Prostějova, nikdy by mě nenapadlo, že o 4 roky později budu mít na hrudi medaili pro Mistryně České republiky ve volejbale žen. Celou sezónu jsme zakončily tím nejlepším způsobem a já jsem opravdu ráda, že jsem toho všeho mohla být součástí,“ vzpomíná na své začátky mezi ženami Aneta Weidenthalerová.

Viditelná proměna

Po jubilejním 10 titulu v řadě začali v Prostějově pracovat ve skromnějších podmínkách.

„Tak proměna je určitě viditelná. Všichni vědí, že Prostějov byl z velké části zaměřen na zahraniční a hodně kvalitní hráčky. Postupem času dával možnost mladším hráčkám a odchovankyním,“ přibližuje smečařka Weidenthalerová.

Ta se postupně začala v týmové hierarchii propracovávat nahoru.

„Prostějov měl vždycky kvalitní tým, takže bylo hodně těžké se prosadit. Začínalo to sezením na lavičce, pak přišla éra na servise a teď už se dostávám do hry,“ popisuje Weidenthalerová. „Každopádně jako svůj hlavní úkol vidím v tom, že jdu holky vždycky co nejvíc nahecovat. Já zápasy hodně prožívám a snažím se to přenést i na ostatní,“ dodává temperamentní blondýnka.

Výběr trenéra Lubomíra Petráše má za sebou slibný úvod extraligy. Potrápil brněnské Šelmy, zvítězil v derby nad Přerovem a nestačil na KP Brno.

„Myslím si, že jsme zápasy neodehrály špatně. Trošku klopýtnutí byl zápas s KP Brno, ale jinak z mé strany spokojenost. Přeci jenom jsme úplně nově složený tým, a ještě se pořád sehráváme. Všechny týmy mají tento rok svoji kvalitu, takže kdyby se začalo zase hrát, určitě bych nás chtěla vidět co nejvýš v tabulce,“ přeje si Weidenthalerová.

Znojemská rodačka si stíhá kromě volejbalu ještě plnit studijní povinnosti v nedaleké Olomouci, kde navštěvuje Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého.

„Tréninky a zápasy stíhám všechny, protože jsem na dálkovém studiu, takže chodím do školy jednou za tři týdny o víkendu, z toho na soboty mám ještě individuální plán. Každopádně když je zrovna zkouškové období, tak to není vůbec lehké, ale s tím se dalo počítat,“ culí se.

Víkendy však měla v poslední době volnější, tak jako všichni sportovci. Vládní opatření vystavila sportu třítýdenní stopku.

„Pro nás to bylo hodně těžké. Sice jsme se venku běháním a posilováním udržovaly v kondici, ale ten kontakt s míčem nám chyběl,“ popisuje trénink ve venkovním prostředí Weidenthalerová.

Poslední zprávy však hovoří o tom, že se brzy začne hrát.

„Těšíme se, každopádně to bude úplně jiný herní systém než doposud, takže jsme všechny zvědavé, jak bude celá extraliga probíhat,“ přemítá jednadvacetiletá smečařka.

Vláda profesionálnímu sportu sice udělila výjimku, ale hrát se může za předpokladu dodržení přísných hygienických pravidel. To může řadě klubů činit problémy, neboť povinné testování je finančně nákladné a většina z nich pracuje se skromnými rozpočty. Zvládne to volejbal?

To je otázka na svazové vedení a klubové bosse. Volejbalistky teď čeká pořádná dřina.

„Bude to po tak dlouhé době výzva, dostat se zpět do formy a začít znovu hrát. Doufáme, že se sezóna kvůli opatřením za chvilku zase nezruší. Jsme ale připravené se se vším poprat a zvládnout to co nejlépe,“ hlásí na závěr Aneta Weidenthalerová.

TOMÁŠ PŘÍHODA