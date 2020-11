Gymnastky svůj sport opravdu milují a cvičí, cvičí, cvičí. Jako kdysi Věra Čáslavská, která také neměla vždy podmínky věnovat se své milované gymnastice. Radujeme se ze zrození, pláčeme při loučení, ale nepřestáváme ŽÍT! Protože tento okamžik k životu patří a bez něj by život nebyl životem. Proto žijme! Každý tím, co je pro něj důležité. Neberme druhým radost, která k životu patří a kvůli které má smysl žít. A taky proto, že našim dětem úsměv sluší.

Milujeme gymnastiku – milujeme naše město. Dnes nás nezdobí medaile. Dnes nás zdobí úsměv, který patří vám za to, že nám fandíte, držíte pěsti i foukáte bolístky, když se něco nepovede. Děkujeme, že můžeme dělat to, co nás baví.

Postavené mosty

Na břehu řeky Dyje je spousta místa pro cvičení na čerstvém vzduchu, jen těch posilovacích strojů by tu mohlo být více. A také hrazdy a kladiny. Gymnastky totiž potřebují sílu. Moc síly. Stejnou jako má proud řeky.

Kdyby stromy mohly vyprávět. Kolik lidí už kolem prošlo, kolik kyslíku pustilo do svých plic. Jak snadné je vzít pilu do rukou a paměť země rázem odříznout. Nedovolme kácet stromy, vždyť ve svěží zeleni to děvčatům tak sluší. Navíc se tu dá skvěle trénovat rovnováha.

Někdo se dívá na druhý břeh a možná tiše či nahlas závidí, jak se dobře žije těm na druhém břehu. Někteří se i po hlavě vrhnou do vln, jen aby okusili, jaké je to být tam, za vodou. A JINÍ? Ti postaví mosty, aby mohli volně přecházet. Ti tam, a tamti zase onam. A vzájemně se setkávat na jedné či druhé straně. Nebo třeba - na mostě, který spojuje pravý a levý břeh. Nebo levý a pravý? Dokáže spojit i lidi v rozbouřené době? Kdo zvládne chodit po kladině, dokáže PŘEJÍT i most. Postavme v parcích více kladin. Lidé potřebují trénovat ROVNOVÁHU v této neklidné době. Třeba pak budou mít k sobě blíž. I když nebude poblíž žádný MOST.

Gymnastické pózy

Nikdy se nevzdávej. Ani když ti není právě do zpěvu (doma si zpívat klidně můžete). Zastav se a rozjímej, když právě nemůžeš dělat, co tě baví. Na světě musí být rovnováha. Stejně tak i v mysli každé gymnastky. Když trénink nestačí, zkus zavřít oči a rozjímat. Víra pomůže, když už nevíš kudy kam. A věz, že každá noc jednou skončí a zase vyjde Slunce.

Slunečný den a výjimečné prostředí u Louckého kláštera ve Znojmě přímo vybídlo děvčata ke gymnastickým pózám.

ŘETĚZ, pouta, ostnatý drát, příkaz, zákaz, nařízení. Čím vším se dá lidská duše spoutat? Právo, svoboda, demokracie. Co vše se dá ta slova schovat a jak snadno dokážeme zapomínat na vše dobré, co kdo pro nás udělal. Hoď kamenem, kdož jsi bez viny, aneb malé povolební zamyšlení při sedmém gymnastickém zastavení.

Je to tak snadné, když znáš význam slov DŮVĚRA, RESPEKT, POMOC, LÁSKA,… Prostě, když máš s kým být SPOLU a kdo tě podrží, když se ti únavou podlomí kolena.

Na cestě do ráje má určitě smysl se zastavit. Třeba v Rajské zahradě. Pořád se za něčím honíme a stále na něco důležitého zapomínáme. A přitom je to tak jednoduché. Zastavit se. Často se necháme strhnout a unést snad ze strachu, že něco ztratíme. Zastavme se a uvědomme si, že to, co máme v sobě, ztratit nemůžeme. Hýčkejme si v sobě to lepší JÁ a nenechme se svést ze své cesty na scestí.

Nejkrásnější výhledy

Bez pevných a zdravých kořenů se může zdát leckterá překážka obtížná. Zastav se s námi a najdi i ty svůj klid. Kolik síly a víry v sobě měli naši předci, kteří stavěli boží chrámy.

Byl by hřích se nezastavit na místě, kde je ve Znojmě výhled jeden z nejkrásnějších. Snad si naše gymnastky při jedenáctém zastavení nabraly dostatek SLUNCE do těchto pošmourných dnů a vydrží jim co nejdéle.

Dvanácté zastavení symbolicky u nejcennější znojemské památky Rotundy sv. Kateřiny s malbami z 12. století. Co by nám řekli naši předkové. Staráme se dobře o jejich odkaz?

„Kdekdo mistra Mikuláše ze Sedlešovic chválil, ale on spokojen není a zlobí se sám na sebe. Slíbil, že Znojmu postaví věž, jaké se široko daleko žádná nevyrovná.“ Tak začíná pověst O znojemské věži z pera znojemského učitele a spisovatele Jiřího Svobody. A mně se při pohledu na naši radnici vždy vybaví ta část o střeše, která … „jak vy stavitelé říkáte, helmici, také neslouží pouze k tomu, aby chránila zdivo před nepohodou. Měla by lidem něco připomínat, varovat je nebo k něčemu nabádat a povznášet jejich duši a srdce.“ … „Devět zlých a temných sil leží jako ďáblovo sémě v nitru každého z nás a čeká na svou příležitost. Připomeň to lidem, aby jim nedovolili vzklíčit a vzejít.“, tak pravila v pověsti moudrá čepičářka. Devět věžiček směřujících k nebesům symbolizuje pýchu, panovačnost, sobeckost, podlézavost, lakotu, závist, nenávist, faleš a krutost.

Poděkování všem

Při pohledu na naši křehkou štíhlou věž snad zapomenou páni radní na všechny sváry a neshody a budou o naše město pečovat tak, jak o ně pečovali naši předci. Proto se nám dochovalo tak krásné, že to povznáší duši i srdce. Já v to věřím, protože … „nejlepší zbraní proti oněm devíti zlům je víra.“ (z knihy O znojemské věži a jiné pověsti, Jiří Svoboda)

Tak kterou? Která je ta pravá, která určitě nesmí chybět? Je tak těžké se rozhodnout. Loňský rok jsme hodně cestovali. Závodili a trénovali jsme v Bedřichově, v Brně, Horních Počernicích, v Jindřichově Hradci, Dobřichovicích, Černošicích, v Kolíně, Moravském Krumlově, v Ostravě, v Pelhřimově, Poděbradech, v Praze, Rosicích, v Šumperku, Táboře, v Uherském Ostrohu, ve Veselí nad Lužnicí, ve Zlíně i ve Znojmě, v Maďarsku i Itálii, pozvání jsme přijali až do Dubaje ve Spojených Arabských Emirátech. A teď jsme doma. U nás. V Česku. Ve Znojmě. Prostě doma. A jsme tu doma již 30 let. Děkujeme všem, kteří byli s námi na počátku, i těm, kteří jsou tu dnes. Všem, kteří nám pomáhají plnit své sny. Děkujeme.

IVANA KŘÍSTELOVÁ