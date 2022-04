Na devětadvacátém ročníku závodů znojemské barvy nejlépe uhájila Simona Molíková. Ta skončila pátá v kategorii žen.

Dařilo se i dalším sportovkyním z města nad řekou Dyjí. "Své sestavy hodně vylepšila i Julie Bedřichová, která se vešla ještě do první desítky nejlepších juniorek a skončila devátá stejně jako Marika Nina Kováčová v kategorii žákyň. I ostatním děvčatům to v nových dresech náramně slušelo. A i když to na medailové pozice tentokrát nestačilo, den v nově zrekonstruovaných specializovaných gymnastických halách na Hradčanech jsme si náramně užili," uvedla Křístelová.

Na lodivodku znojemské výpravy s jejími svěřenkyněmi čekalo i setkání s devětaosmdesátiletou olympioničkou Annou Krausovou (rozenou Marejkovou). "Je to bývalá československá reprezentantka, členka stříbrného a bronzového družstva na mistrovství světa, která se v roce 1956 se zúčastnila olympijských her v Melbourne, kde vybojovala čtvrté místo na kladině a jedenácté ve víceboji jednotlivkyň. Svým výkonem výrazně přispěla k celkovému pátému místu v soutěži družstev," vypočetla Křístelová.

Paní Krausová předala vítězce celého závodu Vanesse Kockové pohár českého klubu olympioniků, ale dle Křístelové se velmi ochotně vyfotila i spolu se zakladatelem závodu Vratislavem Churavým se zúčastěnými děvčaty.