Už v pátek čeká boxera Vasila Ducára souboj roku. Na pražské Královce vyzve znojemský sportovec a aktuální český mistr v těžké váze Viktora Trushe. Ten je momentálně o jedno místo (třiapadesátý) výše ve světovém žebříčku profesionálních boxerů v křížové váze.

Vasil Ducár vyzve v boji o tuzemský titul v křížové váze Viktora Trushe. Ten je ve světovém žebříčku o místo před Ducárem. | Foto: Deník/VLP Externista

Ducár vloni porazil v boji o tuzemský titul tři české vyzyvatele. Podle něj se až v ringu ukáže, jestli jej čekal nejtěžší titulový zápas. Případné vítězství by z jihomoravského borce opět udělalo nejvýše postaveného českého boxera ve světovém žebříčku. Zároveň by se dostal do elitní čtyřicítky žebříčku.

„Žebříčkově je Viktor nejvýše postavený a tím pádem i papírově nejtěžší soupeř. Chci vyhrát, protože jsem si už na post české jedničky zvykl, chci to potvrdit. Měl bych hlavně blíže dalším velkým světovým titulovým zápasům. Nejdříve se ale musím soustředit na páteční zápas,“ uvedl Ducár.

Příprava na souboj byla dle něj výjimečná a průběh střetnutí by měl rád pod kontrolou. „Trush boxuje v otočeném gardu, takže jsem hledal sparingpartnery s otočeným gardem. Takže jsem trénoval i třeba s Džemalem Bošnjakem, který je mistr Bosny a Hercegoviny. Musím boxovat tak, aby soupeř boxoval podle mě,” připomněl boxer.

Ten chce předvést prvotřídní výkon i vzhledem k tomu, že jej přijede tradičně podpořit rodina a známí. Souboj startuje v pražské hale Královka v šest hodin večer. „Manželka bude na místě jako vždycky. Už se těším na to, že bude pořádný kotel,“ uzavřel civilním povoláním policista od speciálních jednotek.