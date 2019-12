Během prvních dvou třetin však měli hráči Laufenu nakročeno k zisku plného počtu. Jihomoravané šli do vedení zásluhou Ďurišky už v páté minutě, další branku Znojma přidal o chvíli později Polehňa. Soupeřům se povedlo prosadit až v prostřední části, kdy brankáře Laufenu Lukáše Bauera propálil jaroměřský Emlar. Ten činil domácím problémy i v rozhodující poslední dvacetiminutovce, když síť Laufenu rozvlnil hned dvakrát. Předtím však florbalisté Znojma vedli. Podle kouče celku z města nad řekou Dyjí Libora Šťasty přestali jeho svěřenci bránit. „Soupeř toho využil,“ poznamenal Šťasta.

I když Jihomoravané v posledním dějství přestříleli hostující skvadru poměrem patnáct ku jedenácti, gólově si vedli hůře a utkání za nerozhodného stavu 6:6 dospělo do prodloužení. „Hlavně ve třetí třetině jsme ukázali velkou morálku a z nepříznivého stavu jsme dovedli zápas do remízového a vítězného konce,“ shrnul jaroměřský stratég Martin Klapka.



Libor Šťasta neviděl výkon domácích tragicky. „Na konci jsme sahali po plných bodech. Oproti předchozím třem zápasům jsme zlepšili hru do útoku,“ uzavřel Šťasta. Znojemští drží v tabulce šesté místo se sedmadvaceti body. Příští duel absolvují první lednovou sobotu na palubovce jedenáctých Štírů z Českých Budějovic.

TJ Znojmo Laufen – TJ Sokol Jaroměř 6:7 PP

Třetiny: 2:0, 0:1, 4:5 – 0:1. Branky a nahrávky: 5. Ďuriška, 13. Polehňa (Palát), 41. Ďuriška (Částek), 42. Matoušek (Čihal), 53. Matoušek (Čihal), 58. Čihal – 21. Emlar (Výborný), 44. Koubek (Hrobský), 45. Emlar (Výborný), 49. Koubek (Hejzlar), 53. Rozkovec (Emlar), 60. Emlar (Výborný), 63. Rozkovec (Emlar). Vyloučení: 2:3. Využití: 0:0. Rozhodčí: Benačan – Šaroch. Diváci: 222.