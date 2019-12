Znojemští začali tažení po změně stran. Svěřenci trenéra Libora Šťasty odskočili v prvních osmi minutách druhé třetiny na rozdíl tří branek. Nejdříve zvýšil na 2:1 Lukáš Matoušek. Početní výhodu domácích přetavil na 3:1 Daniel Krejčí, Filip Daberger pak rozvlnil síť hostů počtvrté, načež Heroes o tři minuty později snížili na 2:4. Potom nastal zlom. Trenér Chomutova Martin Bocian se choval nesportovně a byl rozhodčím odejit ze střídačky. Znojemští však nabídnutou přesilovku pět na tři nezužitkovali a neproměnili ani trestné střílení.

Severočeši vletěli do závěrečné dvacetiminutovky po hlavě a slepenými brankami Melíška a Novotného dotáhli gólové manko na 4:4. „Ve třetí třetině soupeř zrychlil hru,“ konstatoval hlavní stratég Laufenu Libor Šťasta.

Sólovou akcí vrátil Jihomoravany do boje o tři body Tomáš Kucharič a obě družstva se začala přetahovat. Nejdříve srovnal na 5:5 svou druhou brankou utkání hostující Melíšek, o chvíli později zvýšil na 6:5 pro Chomutovské Novotný. Hráčům Laufenu dal naději v 54. minutě Martin Ďuriška. Ovšem zápas spějící do prodloužení ukončila čtyřiatřicet sekund před závěrečným hvizdem rychlá akce severočeského Melíška, který si připsal hattrick. Osmou tečku přidal do odkryté kasy Znojma Chomutovan Šafařovský.

PŘÍŠTĚ ROŽNOV

Libor Šťasta přiznal, že střetnutí rozhodla větší chuť hostí po výhře. „Soupeř také hodně střílel,“ řekl Šťasta.

Jinou optikou viděl průběh zápasu kouč Severočechů. „Byl to vyrovnaný zápas, ve kterém jsme se dlouho střelecky trápili. Ve třetí třetině jsme proto víc tlačili do střelby a zjednodušili hru na útočné polovině, což nám pomohlo,“ shrnul Bocian.

Znojemské čeká další utkání již v sobotu od šesti hodin večer, kdy doma uvítají tým Rožnova pod Radhoštěm. „Do příště se z toho musíme poučit a být víc hladoví po vítězství,“ uzavřel Libor Šťasta.

TJ Znojmo Laufen – Heroes Chomutov 6:8

Třetiny: 1:1, 3:1, 2:6. Branky a nahrávky: 6. Kucharič, 22. Matoušek (Krejčíř), 24. Krejčíř (Kucharič), 28. Daberger (Dvořák), 46. Kucharič, 54. Ďuriška (Daberger) – 5. Holovej (Novotný), 31. Halej, 41. Melíšek (Štěrba), 41. Novotný (Šafařovský), 48. Melíšek (Štěrba), 53. Novotný, 60. Melíšek (Linc), 60. Šafařovský (Halej). Vyloučení: 2:3 + Bocian (Chomutov) osobní trest. Využití: 1:0. Rozhodčí: Števček R. – Števček P. Diváci: 187.