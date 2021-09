Další střetnutí čeká na mužstvo TJ již v neděli. K šestému kolu druhé nejvyšší tuzemské soutěže zajíždějí Znojemští do Karlových Varů, kde vyzvou od sedmnácti hodin tamější oddíl FB Hurrican. "Musíme přidat, protože to na ostatní týmy nemusí stačit," uzavřel Šťastník.

Oproti tomu vítězství 8:4 ve sváteční úterý nad mančaftem Letky Ostrava znojemského trenéra potěšilo. „Podali jsme velice dobrý výkon. Soupeře jsme nepouštěli do šancí. Letos to pro mě bylo, i když počítám všechny přípravy, poháry i první ligu, nejcennější vítězství,“ líčil Šťastník.

Úroveň obou týmů měla parametry hrůzy. „Byla to bouchaná ode zdi ke zdi. Potom jsme něco předvedli, dali během pěti minut čtyři branky, což zlomilo utkání,“ dodal lodivod Laufenu.

Jihomoravané tak získali již druhou vysokou výhru v řadě. V předchozím střetnutí bodovali 9:1 na hřišti havířovského Slovanu. „Je to těžké. Nikdy bych nečekal, že při venkovním zápase po vítězství 9:1 v první lize budu s výkonem nespokojený. Nepodali jsme dobrý výkon, soupeř nám to velice usnadnil a chvílemi jsem si nepřipadal jako v první lize,“ vzpomněl Šťastník.

