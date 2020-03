Připravili pro ně cvičení po internetu. Těsně po uzavření všech sportovišť uspořádali na svém Facebooku třídenní spontánní soutěž. „To byla jednorázová akce. Jednalo se o tři florbalová videa zaměřena na to, jak se doma bavit s florbalem,“ upřesnil Jakub Martinek, jenž zastává funkci trenéra mládeže a organizačního pracovníka TJ Znojmo Laufen.

Vedení klubu v aktivitách nepolevilo. „Nechceme, aby nám děti seděly na zadku. Řekli jsme si, že s trenéry natočíme cviky, které by děti mohly bavit. Jako první jsme zvolili cvičení s toaletními papíry, což je momentálně na sociálních sítích moderní,“ řekl lodivod mládeže.

Hráči a hráčky se k návodům a videím z projektu Makáme i na dálku dostanou přes klubovou sekci na internetové stránce www.florbalznojmo.cz. „Florbal je mladý sport a v této nelehké situaci se snažíme rozjet zábavnou formu to, co by mohli děti dělat doma. Chtěli jsme zapojit celý klub,“ objasnil manažer TJ Znojmo Laufen Jan Šťastník.

Znojemští přidávají cviky v nepravidelných časech vždy v pondělí, ve středu a pátek. Koučové svým svěřencům nachystali mimo florbalových, i kondiční tréninky. „Zvolili jsme pomůcky, které má každý doma. Fyzická cvičení proložíme i ukázkou parádiček s hokejkou,“ uvedl Martinek.

Trenéři svým svěřencům důvěřují. „Sice to nezkontrolujeme, ale věříme, že spousta dětí si doma cvičení udělá,“ vyslovil přání Martinek. Vedení oddílu situaci kolem pandemie pečlivě sleduje a doufá, že od června už odstartuje letní přípravu na nový ročník. „Máme malé přání, že bychom chtěli minimálně od tohoto termínu fungovat s přípravou na další sezonu a dělat tréninky venku, v lese či na písku. Ale vůbec nedokážeme říci, jak se vše bude vyvíjet,“ uzavřel Martinek.