Do poslední chvíle doufali, že sezonu narušenou pandemií koronaviru odehrají alespoň ve zkrácené verzi, nakonec si na vysněný start v rakouské první divizi amerického fotbalu počkají o něco déle. Znojemští Knights se rozhodli vynechat letošní ročník druhé nejvyšší rakouské soutěže, kterou nahradí speciálním zápasem proti národnímu týmu Běloruska. „Rozhodnutí vyplynulo z nečinnosti rakouské asociace. Do dnešního dne její zástupci nevydali jasné stanovisko, jestli liga bude, nebo nebude,“ vysvětluje kouč Radim Pařízek.

Ze soutěže odstoupil i slovenský celek Bratislava Monarchs. „Ještě před námi se ze zahraničních týmů odhlásila Bratislava, kterou vnímáme jako velmi atraktivního soupeře. Museli jsme najít cestu, jak tým udržet motivovaný a s jasným cílem,“ přibližuje znojemský stratég.

Vrátit se po roční pauze podle něj nebude problém. „V případě, že se sezona odehraje ve zkrácené verzi, bude uzavřená. Nikdo nepostoupí ani nesestoupí, takže příští ročník začne ve stejném složení,“ říká zkušený lodivod.

Místo klasické sezony nastoupí Knights 17. října k utkání proti běloruské reprezentaci. Co stálo za volbou soupeře? „Trošku se nám to smotalo a nedávno jsem se stal trenérem běloruského národního týmu. Ve Znojmě máme hráče z Běloruska, který je v kontaktu s tamní asociací a obrátil se na mě s prosbou o pomoc. Díky tomu sehrajeme proti Bělorusku zápas a absolvujeme u nich měsíc před ním třídenní kemp,“ popisuje Pařízek, který je jedním ze zakladatelů amerického fotbalu ve Znojmě

Do té doby čeká hráče šest víkendových mini kempů, na kterých budou pilovat fyzické i herní dovednosti a utužovat kolektiv. „Sezona bude odlehčená. Jde o to tým stmelit a připravit na říjnový mega zápas. A především se fotbalem ještě víc bavit,“ má jasno znojemský trenér.

A na své si přijdou i diváci. Knights plánují zápasovou show, na kterou jsou fanoušci ve Znojmě zvyklí, posunout na vyšší úroveň. „Plánujeme mega show. Jednáme s Českou televizí, která připraví dvacetiminutový záznam. Nechtěli jsme přímý přenos, který by diváky nudil. Chceme zapojit co nejvíc celebrit a bavit fanoušky. Pro Znojmo by mělo jít o největší sportovní svátek v tomto roce,“ má jasno znojemská stálice.

Zápas už vyhlížejí i samotní hráči. „Trénovat bez konkrétního cíle není dobré. Potřebovali jsme přesně takové utkání, ke kterému budeme směřovat,“ pochvaluje si defenzivní opora Knights Ondřej Kubák, který má zároveň na starosti fyzickou přípravu hráčů.

Odchod a návrat V únoru Knights oznámili příchod dvou amerických rodáků. Prvním z nich byl trenér Augie Stevens, který na postu hlavního kouče nahradil Radima Pařízka. Druhým pak quarterback Doug Webster. Zatímco Webster má v současné chvíli pod taktovkou znojemský útok a k tomu vypomáhá s výchovou mládeže, se Stevensem už Knights nespolupracují. „S Augiem jsme se rozloučili, protože se naše fotbalové filozofie vzájemně nesloučily. Měli jsme jiná očekávání,“ přiblížil Pařízek, který se tak znovu vrátil na pozici kouče defenzivní lajny.

Říjnový vrchol netradiční sezony navíc slibuje návrat znojemských ikon amerického fotbalu, které po loňském třetím postupu do vyšší soutěže za tři roky ukončily kariéru. Jednou z nich je klubová legenda Lumír Kabelka nebo defenzivní lídr David Burian. „S oběma počítáme, stejně jako třeba s Tomášem Volfem. Věřím, že se všichni zapojí a společně si užijeme show a oslavu fotbalu. Doufám, že to bude velká vzpruha pro všechny a někteří z nich se chytnou i pro další sezonu. Kluci mají pořád obrovský potenciál a jsou ve výborné formě,“ láká opory zpět Pařízek.