Extraligoví korfbalisté Znojma postoupiliv březnu do semifinále play-off, v němž se měli střetnout s týmem Českých Budějovic. Následně přišel koronavirus a představitelé svazu nevěděli, zdali soutěž dohrátv pozdějším termínu, anebo ji ukončit. Nakonec zvolili druhou možnost. Celekz města nad řekou Dyjí zrušení loňské sezony už vstřebal. Nyní piluje formu na nový ročník 2020/2021.

Tým Modrých slonů chtěl play-off sehrát v pozdějším termínu. Stejně uvažovaly i další dva mančafty z pěti hrajících extraligu. „My jsme se k tomu stavěli tak, že počkáme do září, aby se semifinále mohlo odehrát. Dva celky se k tomu stavěly skepticky, jelikož mají větší členské základny a neviděly situaci moc optimisticky. Stačí, kdyby jeden dva hráči onemocněli a už je to špatné. Dopadlo to tak, jak to dopadlo. Sezona byla ukončena. Čím delší byla pauza, že se nemohlo do tělocvičen, tak to z nás postupně vyprchalo,“ krčil rameny lodivod Jihomoravanů.

Ten začal na startu července spolu se zbytkem Slonů trénovat. Zatím pilují znojemští borci a borkyně kondičku pod vedením fitness trenérky. „Dává nám do těla,“ dodal se smíchem Podzemský. Za necelý měsíc by rád střílel na koš. „Ovšem venku, pokud bude hezké počasí. Do haly půjdeme zřejmě až v září,“ připustil kouč.

NAHRAZENÍ MLADÝMI

Modří sloni se proti jinému týmu postaví v rámci extraligy až koncem října. Předtím však absolvují pod jiným názvem utkání superligy. „Přihlásil se tam náš celý kádr, ale na pod Znojmem. Mělo to být na čtyři hrací víkendy, ale kvůli koronaviru pořadatelé soutěž vměstnali do dvou víkendů v říjnu. Ukáže se tam, jak jsme na tom herně a fyzicky,“ přemýšlel Podzemský.

Nejen jemu, ale i ostatním členů Modrých slonů občas docházejí síly. Členská základna „áčka“ stárne a mladá krev prozatím nedorostla do věku, kdy by mohla hrát tuzemskou nejvyšší soutěž. „Trochu jsme zaspali dobu a chybí nám dorost. Mají sice tým, nastoupí do ligy, ale hrají za ně korfbalisté, kteří jsou i ve starších žácích. Protože nastupují současně za dva celky, tak mají víkendy plné,“ uznal znojemský trenér.

Podzemský přiznal, že A-tým bude muset dva až tři roky hrát v současné podobě. „Mladí nás za pár let nahradí. Musíme to vydržet, avšak není to jednoduché. Řešili jsme, kolik nás v sezoně bude. Třeba Ivan Žák má na cestě má druhé dítě a sám pozoruje, že už toho času tolik není a raději by chtěl být s rodinou,“ uzavřel Podzemský.