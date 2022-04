Šestice reprezentantů týmu Rabbits Znojmo odjela první dubnovou sobotu do Bratislavi, aby zde okusila půlmaratonskou trať v rámci tamějšího sedmnáctého ročníku ČSOB Marathonu.

Znojemské fotbalisty posílil gólman z Ukrajiny. Polepil pak zamířil na hostování

Nejlepší znojemský výsledek mezi sedmnácti stovkami běžců zaznamenal Vojtěch Čabala. Rodák z Lukova protnul cílovou pásku na více než 21kilometrové trati v čase 1:12,56 a vybojoval pátou příčku.

I když jihomoravskou výpravu ve slovenské metropoli vyděsil vítr a zima, nakonec dle Čabaly panovala na závodech skvělá atmosféra. "Od začátku jsem běžel poměrně rychle, až jsem se i bál, abych to nepřepálil. Celý závod jsem absolvoval skoro sám. Hned od asi třetího kilometru jsem se dostal na páté místo a to držel až do konce. Celý závod jsem si užil se skvělou partou běžců ze Znojma a bylo skvělé, když jsem je potkával na obrátkách trati. Během jejich vlastního závodu mě podporovali a fandili mi," shrnul sportovec.

Říkal jsem si, že pozvánka nemusí dlouho přijít, říká novic Kučeřík

Další znojmáci, Ondřej Šrámek a Patrik Bulín, přiběhli do cíle ve stejném čase 1:28:00. O jedenáct minut později dokončili půlmaraton shodně Jakub Bulín a Jan Neumann.

Ten vůbec poprvé hájil barvy Rabbits. "Závod pro mě znamenal osobní výhru v posunu fyzických možností a běžeckých zkušeností. I když jsem již v minulosti několik podobných závodů absolvoval, na bratislavském půlmaratonu jsem nastavil laťku daleko výš v podobě osobního rekordu s časem 1:38:39. Dokázal jsem to, v co jsem ani nedoufal. Přes mírné nachlazení, počáteční nervozitu a kvalitní konkurenci za mě doufám velmi úspěšný start letošní běžecké sezóny," hodnotil Neumann.

OBRAZEM: Vyprodaná Nevoga aréna viděla jasnou výhru reprezentace s novými kouči

Jediná žena v týmu, Irena Šinkovič, zvládla trať za 1:42:00. Překvapení pak při konečném vyhlašování čekalo na Patrika Bulína. "Získal první místo za nejrychlejších posledních tři sta metrů závodu," dodal za Rabbits Jakub Bulín.