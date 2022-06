Klání od ostatních podniků odlišoval jeho formát. Cílem nebylo uběhnout stanovenou trasu v co nejlepším čase, ale zdolat co nejvíce kol na trati o délce bezmála jedenáct kilometrů s převýšením šest set padesát metrů za čtyřiadvacet hodin. Start proběhl v sobotu v pravé poledne. Běžci pak končili úderem nedělní dvanácté hodiny.

Znojemský tým Rabbits ve složení Jakub Bulín, Martin Krause a Jan Neumann tvořili jako jediní skupinu o třech lidech. Nakonec vybojovali druhou příčku v rámci týmů o třech až pěti členech a šesté místo z celkového počtu devatenácti týmů.

Neumann shrnul Salomon Ještěd jako legendární či neopakovatelný. „Byl to pro mě jeden z nejlepších sportovních zážitků, které jsem mohl s parťáky z týmu absolvovat. Přes neskutečné vyčerpání, minimum spánku, úmorné vedro a bolest nejen nohou, nás pozitivní nálada neopouštěla. Když jsme cítili, že máme šanci dosáhnout na bednu, byla to pro nás adrenalinová injekce. S každým dalším výstupem na Ještěd přišla obrovská úleva, ale pro ten výhled jsem za rok nazpět!“ líčil sportovec.

Podle dalšího ze závodníků, Martina Krauseho, klání stmelilo kolektiv. „Kluci byli neuvěřitelní. Bez spánku, odpočinku a skoro nulové regenerace mezi běhy, zvládnout takové výkony, na to musí být člověk tak trošku blázen. Jsem na nás neuvěřitelně pyšný, jak jsme se popasovali se vším, co nás potkalo a jak jsme na trati bojovali jeden za druhého,“ dodal Krause.

Poslední znojemský reprezentant, Jakub Bulín, prozradil, že takového podniky v horách mu vyhovují. „Podniky v kopcích jsou moje nejoblíbenější, i přes to jsem úplně nevěděl, co od takového závodu čekat. Závod byl velmi náročný, nešlo jen o zdolání trati, ale i vypořádání se s krátkou dobou na regeneraci. Druhé místo je pro nás něco úžasného a věřím, že nás to opět posune o kus dál,“ uzavřel Bulín.