Čeká je největší zápas v klubové historii. Poté, co hráči Znojmo Knights v semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu šokovali vyřazením obhájce triumfu Vysočina Gladiators, jim už chybí jediný krok k zisku mistrovského titulu. Poprvé se podívají do Czech Bowlu, ve kterém před nimi však stojí další složitý úkol. V sobotu od šesti hodin večer totiž vyzvou slovenskou Nitru, na jejímž stadionu se koná letošní finále.

Ani Vysočina Gladiators, ani Ostrava Steelers. Do finále letos nenakoukne žádný z loňských účastníků. Místo nich tam bude Znojmo, které překvapilo možná i sebe samo. „Nikdo není neporazitelný a naše krédo celou sezonu je, že chceme být lepší zápas od zápasu, zlepšovat se v individuálních činnostech i po mentální stránce. A v semifinále jsme to všechno zúročili,“ popsal znojemský kouč Martin Kocián.

Jeho svěřenci cestovali do Jihlavy v roli jasného outsidera. Vysočina obhajovala titul, v letošní sezoně prohrála jediné utkání. Jenže nakonec musela kousat obří zklamání.

Knights předvedli perfektní výkon, po velkém dramatu zvítězili 22:21 a poprvé se podívají do finále. „Pro mě v momentě, kdy skončil zápas a opadla prvotní radost, tak už mi přišla do hlavy příprava na další utkání, protože jsme ještě neskončili. Moc lidí nám nevěřilo, ale my jsme si věřili, že šanci máme,“ podotkl Kocián.

Role outsidera na Jihomoravany čeká i v sobotním Czech Bowlu. V „rytířském“ souboji se utkají s Nitrou Knights, která v semifinále po výhře 21:19 odvalila z cesty Ostravu.

Hlavní výhoda slovenského celku je jasná – domácí publikum. Finále se totiž uskuteční na slavném fotbalovém stadionu Pod Zoborom v Nitře. Znojmo se ale nevzdává. Po loňské sezoně, kdy v základní části vyhrálo jen tři utkání z deseti, nyní hodlá dokončit historický ročník, ve kterém už má jistotu pozice nejlepšího českého týmu.

Před svěřenci Kociána však stojí ještě jeden cíl – ovládnout celou ligu. „Budovali jsme tým na emoční bázi. Věděli jsme, že jsme podceňovaní, chtěli jsme se ale zlepšovat každým zápasem a favority co nejvíce potrápit. Nakonec je z nás nejlepší tým z Česka. Už teď je to úspěšná sezona, rádi bychom ale udělali i poslední krok,“ předeslal prezident znojemského klubu Radim Pařízek.

Finálový zápas bude vysílat stanice Premier Sport 2, na Slovensku pak přenos zajistí JOJ Šport.