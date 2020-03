Závodníci a závodnice Klubu sportovní gymnastiky (KSG) Znojmo zahájili již třicátou sezonu. První březnovou sobotu se pro medaile až do Poděbrad vydalo z města nad řekou Dyjí šest borců a dvanáct dívek.

Znojemské barvy hájilo na sobotních závodech v Poděbradech dvanáct gymnastek.

Od brzkých ranních až do pozdních nočních hodin se utkalo na dvě stě dětí od Prahy až po Ostravu. V silné konkurenci to nikdo neměl snadné, přesto se podařilo třem děvčatům KSG vystoupit na stupně vítězů. V kategorii děvčat narozených roku 2012 se o třetí stupínek s ostravskou závodníci podělila Que Anh Nguyen. Bronz brala i Veronika Kubošná, a to jak za víceboj, tak i za hvězdování. Ve stejné disciplíně skončila stříbrná i Antonie Vojtěchová. Dvěma stříbrnými medailemi zpestřila si sobotu zpestřilaSimona Molíková mezi ženami narozenými v roce 2005 a staršími. Mezi chlapci uzmul bronzový post Marek Kuchařík.