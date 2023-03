V jejich případě nejde jen o výsledky, podstatné je také chování a vystupování. Deník Rovnost představuje sedm kandidátů na titul Sportovního sympaťáka Jihomoravského kraje za rok 2022.

Eva Vlčková | Foto: archiv

Vedle dovedností zohledňujeme při výběru také příkladný přístup ke sportu, médiím i fanouškům, smysl pro fair play a pro humor. Samozřejmě rozhodují i sympatie, které vzbuzují u fanoušků.

Tradiční čtenářskou anketu připravil Deník Rovnost ve spolupráci s Jihomoravskou krajskou organizací České unie sportu a Jihomoravským krajem. Sedm uchazečů vzešlo z hlasování v jednotlivých okresních kolech soutěže.

Dejte svému favoritovi hlas a nominovaný s jejich nejvyšším počtem se stane Sportovním sympaťákem 2022 na jižní Moravě.

JAK HLASOVAT?

Hlasovat můžete na internetových stránkách Deníku Rovnost. Hlasování končí v pondělí 20. března 2023 v pravé poledne. Slavnostní večer s udílením cen jihomoravským sportovcům se uskuteční ve čtvrtek 23. března 2023 v Sono Centru za účasti nominovaných sportovců, jejich trenérů, rodičů a dalších hostů. Víc informací o anketě najdete také na www.cusjm.cz.

Sportovní sympaťák Jihomoravského kraje 2022

Jindřich Bednář (vpravo) Zdroj: archiv

FC Boskovice, fotbal

Jindřich Bednář je odchovancem oddílu AFK Letovice, odkud zamířil do Blanska. Poté oblékal dresy klubů TJ Svitavy, SK Olympia Ráječko a v současné době je velkou brankářskou oporou fotbalového družstva FC Boskovice. Kromě fotbalu jezdí rád na kole a v zimě hraje hokej.

Roman Dlabka Zdroj: archiv

Holubice, nohejbal

Po čtyřleté pauze se Nohejbalový klub R.U.M. (Rychlé útočné mužstvo) Holubice v loňském roce vrátil do druhé ligy. Několik zápasů si v ní zahrál i klubový šéf a dlouholetý vedoucí mužstva Roman Dlabka. A vůbec to nebyly jen symbolické starty. Přestože v příštím roce už oslaví abrahámoviny, je stále aktivním hráčem B mužstva. Nicméně nyní má na starosti především organizaci klubu, v jehož v čele stojí už několik let. Velmi nenápadně pracovitý a naopak mimořádně viditelně skromný sportovec a funkcionář se snaží vychovávat pro tento v Holubicích velmi tradiční sport své následovníky. Stará se nejen o tři týmy dospělých, ale trénuje i žáky. K nohejbalu vede i své dva syny.

Jakub Flek Jakub Flek Zdroj: archiv

HC Kometa Brno, hokej

I v dobách krize hokejové Komety v základní části patřil mezi hráče, kteří nevypustili jedinou situaci na ledě a když se nikomu z kabiny nechtělo předstoupit po zápase před novináře, Jakub Flek se toho nebál. V Brně třicetiletý forvard taky ukázal, proč v dresu české reprezentace nechyběl na posledních dvou světových šampionátech. S devatenácti vstřelenými brankami v základní části zaostal v tabulce střelců o jedinou trefu za nejlepším kanonýrem klubu Lubošem Horkým.

Jana Piškulová Jana Piškulová Zdroj: archiv

Lokomotiva Břeclav, atletika

Nadějná reprezentantka České republiky z halového mistrovství světa juniorů v atletice dává sportu maximum. „Jdu dál za svým snem a maximálně budu dřít. Dávám sportu všechno a mám velké ambice. Vážím si podpory těch, kteří pro mě něco dělají. Bez nich bych tady rozhodně nebyla,“ řekla Piškulová.

Bohumil Ryška Bohumil Ryška (vlevo) Zdroj: archiv

FC Ivančice, fotbal

Mezi dlouholeté významné osobnosti ivančického fotbalu patří obránce Bohumil Ryška. Nyní třiačtyřicetiletý patriot už za ivančické áčko nehraje, ale v klubu se nadále angažuje, aktuálně vede výběr mladších žáků jako hlavní trenér.

Filip Sasínek Zdroj: archiv

AK Hodonín, atletika

Sedmadvacetiletý rodák z Uherského Hradiště je držitel několika národních běžeckých rekordů. Jeho disciplínou je běh na 1500 metrů, v níž dlouhodobě nemá v Česku konkurenci. Potvrdil to i zlatem na loňském mistrovství České republiky, které se konalo v Hodoníně. Spousta sportovců v kariéře vymění svůj mateřský oddíl za kvalitnější klub, Sasínek však i nadále zůstává věrný AK Hodonín.

Eva Vlčková

SDH Výrovice, hasičský sport Eva VlčkováZdroj: archiv

Mladá hasička z Výrovic brala na republikovém šampionátu pátou příčku v kategorii mladšího dorostu. Vybojovala i třetí příčku v Českém poháru v běhu na 100 metrů s překážkami. Postoupila v kategorii starší dívky z krajského kola na mistrovství České republiky v běhu na 60 metrů s překážkami a na tuzemském šampionátu byla v první třicítce. Ve stejné disciplíně zvítězila i na závodech v Kamenci a ve Výrovicích. Hasičský sport má v krvi, přivedl ji k němu její tatínek. Celá její rodina se aktivně angažuje v SDH Výrovice.