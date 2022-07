Cena sama o sobě je vlastně také experimentem, jelikož poté, co zjistíte, že Huawei Mate XS 2 má stát 1999 eur (cca 50.000 tisíc korun), tak se buď pokusíte hystericky nerozesmát, nebo se o vás rovnou začnou pokoušet mdloby. Tento chytrý telefon je tak opravdu určen pouze pro poměrně úzkou sortu lidí mezi něž budou jistě patřit vysoce postavení manažeři, byznysmeni, podnikatelé, co si telefon koupí na firmu a potažmo několik technologických nadšenců, kteří jsou dostatečně finančně zajištění. Jednou z dalších překážek koupě je zatím fakt, že chytrý telefon ještě nebyl oficiálně uveden na český trh, přestože jej můžeme v nejbližších dnech očekávat.

Displej

Začněme hned tím nejzajímavějším. Obrazovka se podobně jako u předešlého modelu Mate XS ohýbá zvenku, nikoliv dovnitř jako tomu je například u Samsung Z Fold3. Jedná se o OLED displej s obnovovací frekvencí 120Hz a rozlišením buď 2480x1176 v zavřeném stavu nebo 2480x2200 ve stavu otevřeném. Obrazovka se rozevírá poměrně obtížně a je na to třeba obou rukou. Při otevírání silou telefon nijak neponičíte, je však možné, že během procesu budete nechtěně provádět akce na odemčeném displeji. Samotné zobrazení displeje je plynulé a dotyková obrazovka funguje takřka intuitivně.

Ze zavřeného stavu do otevřeného se obrazovka „přelije“ naprosto přirozeně bez jakéhokoliv zpoždění nebo zkreslení. Poloviční zavřený 6.5palcový displej funguje pochopitelně úplně stejně jako otevřený 7,8palcová otevřená obrazovka. Na ohybu není cítit ani okem zaznamenat jakoukoliv nerovnost a jedná s tedy pravděpodobně o nejdokonaleji zpracovaný ohebný displej na trhu.

Krom toto, že je otevřená obrazovka výborná na sledování filmů, různých videí a brouzdání po sociálních sítích a webu, zároveň je také skvělá na čtení dlouhých textů a například také komiksů. Ideálním pomocníkem by tak krom manažerů byl také pro vědce pravidelně pročítající odborné publikace plné poznámek, obrázků či grafů. Obrazovka bohužel nemá žádnou ochranou fólii a bude tak náchylná k poškrábání.

Konstrukce a design

Vzhledem k tomu, kolik prostoru a váhy zabralo zpracování displeje, na zbytku se muselo trochu šetřit. Nutně to ovšem neznamená, že by se Huawei Mate XS 2 jevil nějak lacině, jenom bylo využito méně luxusních a odlehčených materiálů. Zadní část otevřeného telefonu je plastová a má na sobě na dotek příjemné protiskluzové vroubky. Okraje pak nejsou okované, jako tomu je u Huawei P50 Pro a Pocket, ale jedná se „pouze“ o tvrzenou keramiku.

I tak je chytrý telefon poměrně těžký a má něco okolo 250 gramů. Jelikož v zavřeném stavu je lesklý displej i ze zadní strany zařízení, kde se nachází také lesklá keramika, je třeba počítat s tím, že celý telefon bude stále osahaný a plný otisků ruky. Připravte se tak na pravidelné otírání a je třeba mít vždy sebou zásobu lihových ubrousků. Zároveň telefon nemá žádný ochranný certifikát a je tak třeba dávat pozor na vodu, prach a další nečistoty. V redakci jsme testovali Huawei Mate XS 2 v černém zpracování, dále se ale také bude prodávat v béžově-bílém a fialovém provedení.

Fotoaparáty

Příjemnou změnou oproti předešlému modelu Mate XS je selfie kamerka v horním výřezu hlavní části obrazovky. Sice má jenom necelých 11Mpx, každopádně fotí příjemně a nabízí několik možných filtrů včetně toho zkrášlovacího. Vůči hlavním kamerám jsem byl zprvu poněkud skeptický a předem musím říct, že neprávem. Má totiž „pouhých“ 50Mpx, tedy podobně jako Pocket a při používání jsme si všiml, že fotky jsou při 3.5 a 5násobným zoomu naprosto rozpixelované, a to už vůbec nemluvím při největším 30x přiblížení.

Systém True-Chroma je ale schopné ve finále vytvořit skvělou fotografii, a to i při zapnutém nočním režimu. Optická stabilizace funguje obstojně, jedinou výtkou snad je, že při velkém zoomu se v jednom z rohů neukáže zmenšenina celkového záběru, jako tomu je u P50 Pro a Pocketu a úplně tak nevíte, kam kamerou zrovna míříte.

Baterie, hardware a software

Samotná výdrž baterie se může zdát na první pohled dobrá, každopádně následně zjistíte, že 4600 mAh na telefon s rozkládací obrazovkou není zas tolik. Za běžného používání vydrží Huawei Mate XS 2 nabitý přibližně den a půl, ale pokud jej budete intenzivně využívat na čtení a sledování filmů, tak počítejte s ještě menší výdrží. Na vině ovšem nemusí nutně být jen velikost baterie, ale také to, že se celý telefon i během nenáročného používání slušně zahřívá. Ne snad, že by vyloženě pálil, ale během teplého léta by to mohl být problém.

Jeden z důvodů je ten, že pro úsporu prostoru, který byl vynaložený na obrazovku, byly všechny vnitřnosti nacpány pod kamery do malého asi 2 cm tlustého a 10 cm dlouhého prostoru. Zde se nachází krom části baterie také úložiště o velikosti 512 Gb, 8Gb RAMka a procesor Snapdragon 888, který je sice obstojně výkonný, ale nemá podporu 5G. Jak je známo, tak čipy 5G nemají telefony od Huawei ze stejného důvodu, proč nemají podporu Google služeb.

Nejnovější operační systém EMUI 12 je sice přehledný a designově dobře zpracovaný, ale pokud jste závislý na Gmailu, Youtubu, Google mapách a podobných službách, tak vás Huawei asi neuspokojí. Přeci jenom existuje způsob, jak zákaz služeb obejít, a to nainstalováním programu Gspace, i tak se ovšem jedná o nepříjemnou komplikaci pro technicky méně zdatné jedince.

Konečné shrnutí a verdikt

Jak už bylo řečeno na začátku, Huawei Mate XS 2 dotahuje technologii ohýbacího displeje k dokonalosti, přesto je ovšem stále součástí experimentálního období. Nedá se tak nějak přehlédnout, že na úkor obrazovky byl Huawei donucen k mnoha kompromisům, což vytváří vzhledem k cenovce silně hořkou pachuť v ústech. Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu, že tento chytrý telefon není pro každého, což je věc, kterou se společnost Huawei nijak netají a dle mého jí to také šlechtí.

Pokud se tedy nebojíte experimentovat a zároveň máte potřebu velké obrazovky a s tím spojeného příjemného uživatelského rozhraní, tak je Huawei Mate XS 2 zařízení pro vás. Nejvíce se bude hodit vysoce postaveným manažerům, ale jeho výhody jistě ocení také vědci a badatelé. Zároveň pokud jste člověk co rád čte beletrii, komiksy nebo třeba studuje umělecká díla a ilustrace, tak v Mate XS 2 v tomto směru naleznete skvělého pomocníka. Malá výdrž baterie a absence 5G jsou sice nepříjemnými nedostatky, ale za to v dnešní době již poměrně jednoduše řešitelnými.

Ostatně ani neexistence podpory Google služeb po stáhnutí aplikace Gspace by neměla být velkou překážkou. Fotoaparáty jsou nadstandardní a jistě je naplno využijete nejen během pracovních videocallů, ale také na zachycení životních zážitků. Trošku pak zamrzí spíše průměrný výkon a přehřívání zařízení, což hráčům her, kteří si budou chtít užít své oblíbené tituly na velkém displeji, bude velkým trnem v oku.