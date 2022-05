Plánování taktik pomocí her

Software společnosti Improbable umožňuje virtuálně ztvárnit reálné válečné scénáře a prozkoumat je buď z ptačí perspektivy, jako je tomu například ve strategických hrách Company of Heroes, nebo z pohledu první osoby, jako je tomu třeba v Counter Strike.

Simulátor v hybridní válce. Výcvik s českou stopou pomáhá milionu vojáků

Do programu se promítají všechny nesčetné aspekty ovlivňující moderní válku, od dopadu kybernetických útoků a dezinformací až po demografické údaje a infrastrukturu, které mají vliv na průběh bojů. Jedná se o mnohem víc než jen o rozmístění a přesuny vojsk.

„Hrozby dnes mohou přijít odkudkoli. Je neuvěřitelně obtížné pochopit, jak se budou vyvíjet a jaký budou mít dopad na bojiště. Je velmi nesnadné začít tyto problémy plánovat a cvičit,“ sdělil Robinson. „Velitelům umožňujeme vyzkoušet si nápady, otestovat strategie a nové vybavení a vycvičit vojáky, aby se s tímto složitým, neustále se měnícím prostředím vypořádali. Velmi rychle jim to pomůže pochopit, jak se věci navzájem ovlivňují a co se lze naučit,“ dodal.

Není to jen výcvik, kde se herní technologie využívají. Lze je také aplikovat na současné reálné operace. Společnost Improbable BBC sdělila, že její software v současnosti používají velitelé v konfliktech po celém světě, ale z bezpečnostních důvodů neprozradila, kde přesně.

Sbližování s lidmi

Hry se v poslední době staly klíčovou součástí strategie britské armády pro navázání kontaktu s lidmi. Vojáci navštěvují festivaly, využívají hry jako součásti reklamních kampaní nebo pravidelně interagují s uživateli na streamovacích platformách, jako je Twitch. Nejvyšší armádní představitelé věří, že miliony Britů hrajících pravidelně hry jsou klíčovou demografickou skupinou, s níž je nutné navázat kontakt.

V rozhovoru pro herní podcast BBC Sounds Press X to Continue, podplukovník Tim Elliot vysvětlil: „Celá myšlenka spočívá v překlenutí propasti mezi armádou zavřenou v kasárnách, a veřejností, které sloužíme.“ Elliot je šéfem armádní divize esportu. Dodal, že dnes vojáci pravidelně sdílejí své herní relace online, předvádějí své dovednosti, chatují s veřejností a budují komunitu diváků.

„Armáda si uvědomuje, že mezi námi a veřejností roste odstup, takže jde o to, se znovu sblížit, aby široká veřejnost pochopila, co děláme a že jsme v podstatě stejní jako oni, jen nosíme uniformu,“ vysvětlil Elliot.

Mezi osvětou a náborem je podle něj rozdíl. „Můžeme s lidmi komunikovat a oni mohou klást vojákům otázky. Neděláme aktivní nábor, jde jen o pěstování porozumění,“ řekl podplukovník a dodal: „Snažíme se, aby se jednotlivci dozvěděli vše, co o nás chtějí vědět. Záměrem není vodit lidi do kariérní kanceláře. Pokud o to projeví zájem, pak je nasměrujeme k náborářům, ale zaměřujeme se na to, abychom se snažili překonat tajemství a nedorozumění, která armádu obklopují.“

Soutěživí hráči však mají dovednosti, které armáda požaduje - rychlé reakce, dobrou komunikaci a schopnost řešit problémy. Obecně vzato jsou také v ideálním věku pro ozbrojené síly.

Tento rodící se vztah nezůstal bez povšimnutí a v minulosti nebyl všeobecně vítán. V roce 2019 se objevila kritika armádních náborářů, kteří distribuovali vojenskou publikaci ve vydání Playstation Magazine.

Využívání streamovacích platforem se neomezuje pouze na britské ozbrojené síly. Twitch využívá jako náborový nástroj i americká armáda, ačkoli tento krok se utápí v kontroverzi ohledně svobody projevu.

Letos navíc ukončila vlastní náborovou videohru nazvanou America’s Army.

Útěk z reality

Vojín Jonah Jupp je zdravotník britské armády, na internetu známý jako Ace. Do zahraničí si s sebou bere herní konzoli Nintendo Switch, na které hraje Mario Kart.

Podle něj mnoho vojáků sloužících v konfliktních zónách po celém světě rádo drží ovladač i zbraň. „Hraní her, zejména s přáteli doma, je způsob, jak zůstat ve spojení, upřednostnit duševní zdraví a na chvíli se odpoutat od každodenní práce,“ sdělil.

Nárůst počtu hráčů aktivně sloužících v armádě je i důvodem, proč vliv her na armádní program roste.

Charitativní účely

Společnosti vydělávající na videohrách s vojenskou tematikou se také snaží získávat peníze pro podporu vojenských charitativních organizací. Nadační fond Code (Call of Duty Endowment), založený v roce 2009, spolupracuje s veterány, kteří se snaží najít práci po skončení své služby. Provozní náklady mu hradí společnost Activision Blizzard, vydavatel série Call of Duty.

Dan Goldberg, který sloužil u amerického námořnictva a nyní vede Code, vysvětlil, že se hra inspirovala činy mužů a žen v uniformě. „Proto je opravdu dobrým způsobem, jak jim to vrátit,“ uvedl.

Veteráni díky hraní her zůstávají ve spojení i po skončení služby, a také jim ulehčuje návrat do civilního života. „Mezi aktivně sloužícími vojáky a mladšími veterány je naprosto hluboký vztah ke hrám,“ řekl.