Myšlenkou na otevření bistra se provozovatel kina Miroslav Střihavka zabývá už osm let. „Chci našim hostům nabídnout místo, kam lze zajít na kvalitní jídlo. Trendem je dnes light restaurace v příjemném prostředí. Otevřít chceme ještě tento měsíc,“ uvedl Střihavka.

Myšlenka na nové bistro v kině se líbí odborníkovi na kávu Radkovi Švajkovi. „Takový podnik ve Znojmě chybí. Bude to chtít trpělivost a udržet dlouhodobě vysokou úroveň. To bývá nejtěžší,“ řekl Švajka.

Podle známého baristy jde o běh na dlouhou trať. „Ve Znojmě sice citelně chybí například studenti a třeba kaváren je ve městě hodně. Kvalitních pak jen několik. Kvalitní podnik ocení jak místní, tak turisté. A představa, že si zajdu na dobrou večeři a kávu, případně dobrý rum po jídle, a pak na pěkný film, je velmi lákavá,“ dodal Švajka.

Jak sám provozovatel kina říká, zprvu se označení bistro poněkud bránil. „Lidé mají tento název spojený často s bufetem na nádraží, ale bistro není bufáč. Je to ten typ podniku, kam si člověk půjde s kamarády večer sednout, a aby u nápojů nemluvili hlady, dají si něco dobrého k jídlu,“ naznačil Střihavka.

Na název bitro si už lidé ve Znojmě mohli zvyknout díky Bistru Chez Martine, které provozuje Martina Špačková. Nové konkurence se neobává. „Podobných podniků není ve Znojmě mnoho. Je to pozitivní konkurence a pokud nastaví a udrží kvalitu, je to pro Znojmo jedině dobře,“ myslí si Špačková.

Na nový podnik se těší například Alena Šimáková z Těšetic. Právě v Těšeticích kdysi fungovala v regionu vyhlášená kinokavárna, než ji v roce 1995 zničil obrovský požár. „To je úžasné. Bylo by skvělé takový podnik opět navštěvovat. Třeba budou mít na stolech i podobné lampičky, kterými jsme v těšetické kinokavárně při promítání přivolávali obsluhu,“ neskrývala nadšení Šimáková.

Provozovatel kina investoval miliony korun. „Statisíce spolykala vzduchotechnika, další statisíce luxusní kuchyně. Celkem jde o řádově miliony korun,“ naznačil Střihavka.

V podniku pro čtyři desítky hostů by se časem mohly i promítat filmy. „Primárně provoz bistra bude sloužit na podporu a udržení kina ve Znojmě. Také bývalá videopůjčovna kdysi dotovala ve slabých časech provoz kina. Navíc uvažujeme také o tom, že bychom v bistru i promítali. By by to vlastně třetí sál. Něco podobného, jako kdysi bývala kinokavárna v Těšeticích,“ dodal Střihavka.

Záměr provozu zaujal odborníka na marketing Pavla Kovaříka. „Jde rozhodně o zajímavý koncept a dobrý příklad toho, jak spojit kulturu s gastronomií. Je to ukázka toho, jak se aktivní provozovatel kulturní instituce snaží najít další cesty, jak zafinancovat svůj podnik,“ řekl Kovařík.

Jak dodal, každá konkurence je pro spotřebitele dobrá. „Faktem je, že ekonomická síla není ve Znojmě tak veliká. Faktem také je, že úroveň gastronomie ve Znojmě dlouhodobě roste, a to je dobře. Konkurenční tlak jasně prospívá kvalitě podobných provozoven,“ dodal Kovařík.