Poukázal tak na skutečnost, že i přes povinnost prokázat se platným negativním testem nebo očkovacím certifikátem, se uvnitř fitcentra nesmí najednou nacházet více než deset cvičících. „Jsem opravdu ráda, že fitka otevřela. Podmínky mi nepřijdou až tak hrozné. Nic, co by se ze strany cvičence nebo posilovny nedalo zvládnout. Limitní jsou ovšem počty návštěvníků a nemožnost využití sociálního zázemí,“ vylíčila osobní trenérka z brněnského fitness centra MišMaš Barbora Demelová.

Podobně to vidí i majitelka brněnské čínkárny Old Style Gym Lenka Murgašová. „Podmínky jsou, jaké jsou. Nezbývá, že se s tím vypořádat. Jedeme dál,“ zavelela.

Právě posilovny jsou podle prezidentky České fitness komory Jany Havrdové jednou z oblastí, které covid zasáhl největší silou. „Na kompenzacích majitelé získali sotva dvacet procent nákladů. Ostatní šlo z jejich kapes. A ani v současné podobě toho moc nevydělají. Když vezmeme v potaz, že řada posiloven má i 1 500 metrů čtverečních, je maximální počet desíti lidí nesmyslný,“ řekla Havrdová.

Ze dne na den přišli o práci

Od příštího týdne se však bude množství povolených cvičenců navyšovat. „Nejprve na třicet lidí, posléze více. Doufejme, že se obor brzy zhojí, v problémech totiž nejsou jen majitelé posiloven, ale i zaměstnanci. Plno trenérů je na živnost a ze dne na den přišli o práci,“ doplnila prezidentka.

Kvůli podmínkám otevření odložilo například Spinning & Fitness Brno. „Vzhledem k opatření, kdy se skupinových lekcí a spinningu mohou zároveň zúčastnit pouze dva lidé a zároveň je určen maximální počet klientů ve vnitřním prostoru, jsme se rozhodli, že otevřeme, až bude povoleno deset lidí na skupinové lekce,“ informoval majitel Bořivoj Drastich.

Kriticky pak opatření zhodnotil provozovatel fitnesscentra z Vyškovska, který si nepřál být jmenován, redakce ale jeho jméno zná. „Omezeni je nesmyslné hlavně co se počtu lidí týká. Deset na provozovnu? Netřeba komentovat. Lidé přitom zájem mají, ale není velký, protože se jim tyto podmínky také nelíbí. Ono se takto hlavně dlouho fungovat nedá. Nezlehčuji covid, ale z velké části je to jen byznys těch nahoře," sdělil.

Problémy se zdravím i kila navíc

Uzavřená fitness centra však netrápila pouze majitele i zaměstnance. Řada lidí tím totiž přišla o značnou část pohybové aktivity. „Plno cvičenců ztratilo chuť se hýbat. Homeoffice tomu také moc nepřidal a kila navíc nebo bolesti zad začaly trápit nejednoho člověka. Jako největší problém ale vnímám psychickou stránku věci. Trénink ve fitku je totiž rovněž relax. Chvíle, kdy odložíme telefon a soustředíme se na sebe. Je to forma terapie. Návštěva posilovny je pro plno z nás také společenská událost, při níž se potkáváme a tvoříme takovou malou rodinu,“ svěřila se Demelová.

Její slova dokládá průzkum světové asociace pro zdraví a fitness. Dle výsledků klesl počet kroků, které lidí denně udělají, o více než sedmadvacet procent. Naopak vzrostl čas strávený sezením z pěti na nejméně osm hodin denně a pětatřicet procent dotazovaných přibralo na váze. „Během uzavření jsem se lidem snažila pomáhat především s udržováním cvičebních návyků. Bez posiloven totiž nevěděli, jak na to. Za podmínek lockdownu je nesmírně snadné spadnout do nekonečného cyklu povalování se na gauči a kompenzování stresu jídlem. S přibývajícími kily pak roste i nespokojenost se sebou samým. To vede k dalšímu nárůstu stresu a zajídání problémů. Je to začarovaný kruh,“ uzavřela Barbora Demelová.