Pro Milana Appela byl zisk ocenění Eduína a s ním spojené uvedení do Auly slávy velkým překvapením. „Skutečně mě to zaskočilo. Předtím se v Aule octly osobnosti jako pan profesor Milan Hejný, paní doktorka Jana Nováčková, pan doktor Ondřej Hausenblas a další. Zkrátka co jméno, to legenda českého inovativního školství, takže se mi podlomila kolena, když mě pozvali,“ říká Appel.