Žádosti je možné podávat do 11. března 2021 prostřednictvím formuláře dostupného na www.mpo.cz/osetrovneosvc.

„Podmínky pro ošetřovné za leden jsou stejné jako u předchozích výzev. On-line formulář je velmi jednoduchý a zabere pouze pár minut – do žádosti se vyplní jen základní údaje ke svému podnikání, dítěti/osobě, o kterou se stará, a název, adresu a webové stránky školy/školky/dětské skupiny/ústavu,“ přibližuje vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Žádosti o „ošetřovné“ OSVČ začalo MPO přijímat ve středu. Dotace za jeden kalendářní den včetně víkendů a svátků je 400 Kč. Co se týče prosince, lze o dotaci žádat za 21. a 22. 12. 2020, v lednu za období od 4. 1. 2021 do 28. 1. 2021 a od 30. 1. 2021 do 31. 1. 2021.

„Doporučujeme žádosti podávat datovou schránkou, tak se vyřizují nejrychleji,“ říká ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler a dodává: MPO je podle jeho dalších slov bude přijímat také e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem či poštou, nejlépe doporučeně.

Za říjen a listopad MPO dosud přijalo 47 400 žádostí o „ošetřovné“ OSVČ, 41 974 schválilo, 2 742 bylo třeba vrátit k dopracování a 2 684 je v procesu hodnocení. K proplacení bylo aktuálně zadáno 40 061 žádostí v celkové částce 288 821 200 Kč.

„Při vyplňování se nejčastěji chybovalo v tom, že žadatel nedoložil, že vykonává samostatnou výdělečnou činnost hlavní či nedoložil doklad o karanténě ve škole nebo zařízení sociálních služeb,“ upozorňuje Štěpánka Filipová, mluvčí MPO.