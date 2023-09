Návštěvníci eventové akce Snídaně s Deníkem si ve středu užívali v kulisách hradu Špilberk nejen příjemné pohoštění, ale i široké spektrum prezentací se zajímavými informacemi o Deníku a dalších titulech vydávaných společností Vltava Labe Media.

Snídaně s Deníkem na Špilberku. Její účastníci se dozvěděli zajímavosti o Deníku a dalších titulech vydávaných společností Vltava Labe Media od manažerky obchodního týmu Deníku na jižní Moravě Evy Nohejlové (na snímku) a dalších prezentujících. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Snídaně s Deníkem se uskutečnila v prostorách hradu Špilberk již podruhé. Ve středu 13. září se jí zúčastnily desítky obchodních partnerů a čtenářů. U hradní konírny na ně čekalo pestré občerstvení. V konírně pro ně vedení obchodu a redakce Deníku připravilo prezentace s aktuálními informacemi o vydavatelství Vltava Labe Media (dále jen VLM) a jeho vydávaných titulech a možnostech inzerce. Poté si návštěvníci prohlédli útroby kasemat.

Tituly VLM představila manažerka obchodního týmu Deníku na jižní Moravě Eva Nohejlová: „Pracujeme s unikátním propojením regionálního a celostátního zpravodajství pod značkou Denik.cz, Deník a Deník Extra. Co se týká webu Denik.cz a jeho regionálních verzí, jsou to naše nejčtenější zpravodajské weby. V rámci republiky máme 70 regionálních webů. U nás na jižní Moravě je to brnensky.denik.cz, blanensky.denik.cz, znojemsky.denik.cz, vyskovsky.denik.cz, breclavsky.denik.cz a hodoninsky.denik.cz.“ Poukázala na to, že zpravodajské weby Deníků čte více než 3,5 milionu čtenářů měsíčně a každý den se na nich objeví souhrnem přes 700 nových zpráv.

Pokud jde o tištěný Deník, ten je na špici mezi ostatními konkurenčními zpravodajskými tituly stejného druhu. „Deník je dlouhodobě nejčtenějším zpravodajským titulem v České republice,“ zmínila manažerka Eva Nohejlová. O specifičnosti Deníku v tištěné i webové formě, hovořil ve svém příspěvku regionální šéfredaktor pro Jihomoravský kraj a Vysočinu Michal Šupálek. „Deník má na jižní Moravě největší síť redaktorů, editorů a externích spolupracovníků ze všech titulů podobného zaměření jako jsme my,“ objasnil.

Návštěvníci snídaně se dozvěděli také řadu zajímavostí o měsíčníku Deník Extra. Ten je v ČR dodáván do více než padesáti procent schránek domácností zdarma. „Je unikátní nejvyšším vydávaným auditovaným nákladem přes dva miliony výtisků. Jen v rámci jižní Moravy je to téměř 300 tisíc výtisků,“ vypíchla Nohejlová. Přidala i informace o dalších titulech VLM, k nimž patří 20 časopisů – například Květy, Glanc, National Geographic či soubor TV magazínů. Možnosti reklamy v online titulech Deníku probral ve svém příspěvku ředitel regionálního obchodu VLM František Olbert.

Ohlasy návštěvníků akce

Právě to zaujalo jednu z účastnic akce, manažerku marketingu společnosti Bosch Rexroth Ivu Štraitovou. „Možnosti reklamy v online produktech Deníku, které srozumitelnou formou představil ředitel regionálního obchodu pan Olbert, byly pro mě osobně velmi zajímavé. Poutavá byla i prezentace eventu Zaměstnanecké ligy, do níž se mohou zapojit týmy různých firem a vyhrát cenu v podobě lístků na lákavé fotbalové zápasy v zahraničí. Mimo to mě v dalších prezentacích zaujala některá čísla – například počet vydaných výtisků nebo počet nachozených kilometrů distributory,“ podělila se o své zážitky.

Soutěživého ducha vnesla mezi návštěvníky manažerka Eva Nohejlová, když je vyzvala k tipování správných odpovědí na otázky odhalující zajímavé číselné údaje. Za jednu ze správně zodpovězených soutěžních otázek si odnesla drobnou cenu HR specialistka Kateřina Škulaviková z Brna. O Snídani s Deníkem řekla: „Byla to velmi pěkně zorganizovaná akce, včetně cateringu. Navíc ve velmi příjemném prostředí. Přineslo mi to spoustu zajímavých informací.“

Nadšením z akce a možnosti osobních setkání se netajila Pavla Polášková ze společnosti Agrotec: „Bylo to v pěkných prostorách. Snídaně samotná byla opravdu pestrá a zajímavé byly i prezentace. Byť zazněly některé informace, které už znám, byly tu i mnohé velmi aktuální. Osobně mě zaujaly konkrétní informace o možnostech distribuce. Byla jsem spokojená.“