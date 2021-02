Ústavní soud vyhověl návrhu skupiny senátorů a zrušil část omezení pro maloobchod a služby zavedených v boji proti koronaviru. Nebyla dostatečně odůvodněna. Soudu například vadil výběr prodejen, které zůstaly otevřeny a která musely být zavřené.

Prouza ocenil, že Senát sehrává svou kontrolní úlohu. "V tuto chvíli vyzývám představitele vlády, aby se majitelům a provozovatelům protiústavně uzavřených obchodů veřejně omluvili a do týdne schválili systém, kterým zajistí náhradu způsobené škody ve výši sto procent průměrných tržeb za celou dobu protiústavní uzavírky," uvedl. Doplnil, že v opačném případě bude kabinet čelit desítkám tisíc žalob.

Vláda podle Prouzy nikdy neobhájila, že by uzavření prodejen s dětskou obuví nebo zimním oblečením pomohlo v boji proti koronaviru. Všichni se nyní podle něj mohou připravit na otevření, protože vláda bude muset ukončit tento podle něj diskriminační přístup. Na rozhodnutí Ústavního soudu podle Prouzy nic nemění ani to, že vláda opakovaně vydává stejná opatření pod jinými usneseními.

Zákaz prodeje

"Již na podzim jsme hovořili o tom, že vláda ve svých výstupech zdůrazňovala, že chce být spravedlivá, ale jak potvrdilo i rozhodnutí Ústavního soudu, o spravedlnosti moc mluvit nelze," řekl ČTK jednatel obchodní sítě KiK Martin šatný. Textil i obuv pro dospělé si podle něj lidé snadno koupí v některých potravinových řetězcích, kde je frekvence zákazníků mnohonásobně vyšší, tedy i riziko přenosu nákazy, než ve specializovaných prodejnách. "Jak se již několikrát potvrdilo, zavření obchodů s textilem a obuví není řešením současné situace," dodal.

O nespravedlnosti hovoří i zástupci iniciativy Chcípl PES, která v rozporu s tehdy platnými opatřeními od závěru loňského roku nechávala otevřené restaurace. Vláda by se měla podle nich omluvit a připravit kompenzace. "Není možno jedné části podnikatelů uzavřít živnost a jiné nechat podnikat. A to především bez důkladného vysvětlení. Ústavní soud se pozastavil nad výjimkami určené vládou, zmiňuje se květinářství, prodej střeliva atd. Stát nesmí do práv občanů vstupovat libovolně, invazivně bez předchozího řádného vysvětlení," napsali.

Vláda kvůli pandemii zakázala maloobchodní prodej. Výjimku mají obchody s potravinami, lékárny, drogerie, květinářství, optiky, galanterie či papírnictví. Otevřeno mohou mít mimo jiné hypermarkety a supermarkety nabízející zboží napříč kategoriemi. Na základě výtek kabinet ve všech otevřených prodejnách omezil sortiment na zboží základní potřeby. Lidé tak v kamenných prodejnách nyní nekoupí například spodní prádlo, obuv pro dospělé nebo elektroniku.

Právník: Rozhodnutí soudu dopadne i na další vládní opatření



Rozhodnutí ÚS o zrušení části vládního opatření o omezení maloobchodu a služeb bude mít dopad i na další krizová vládní opatření, která nejsou dostatečně odůvodněna. ČTK to řekl ústavní právník Jan Wintr. Stejnou vadou podle něj trpí například opatření o omezení volného pohybu. Vláda by je proto měla výhledově upravit.



Wintr upozornil, že Ústavní soud zrušil opatření, které platilo do 14. února. "Smyslem rozhodnutí je spíše do budoucna vymezit určité požadavky, jak mají krizová opatření vlády vypadat," řekl právník. ÚS podle něj dal důraz na to, že když vláda omezuje základní práva a svobody, musí to odůvodnit. "Je tam naznačeno, že ta odůvodnění musí ukázat, o co se vláda opírá, o jaké odborné podklady, a že dostatečně zvážila, jestli to opatření je nezbytné a jestli třeba není diskriminační," dodal.



I když soud zrušil již neplatné opatření, podle Wintra je protiústavní i aktuální opatření. Vláda by ho proto měla co nejdříve zrušit nebo nahradit novým opatřením, které požadavkům ÚS vyhoví.



Wintr upozornil, že rozhodnutí soudu podle něj dopadá i na další vládní opatření, především na opatření o volném pohybu osob a o provozu škol. "Všechna tato opatření trpí stejnou vadou, že vlastně neobsahují žádné odůvodnění," poznamenal. "Ústavní soud říká, že přímo ten akt odůvodnění obsahovat nemusí, ale má být doprovozený nějakým odůvodněním, které je veřejně přístupné a ze kterého jsou seznatelné ty důvody, které vládu k tomu omezení vedly, a které tedy vysvětlují, že je splněna podmínka, že je to opatření jenom na nezbytnou dobu a v nezbytné míře," dodal. Vláda podle něj má čas na změnu opatření několik dnů. Současně platná vládní opatření by měla skončit s nouzovým stavem, vláda je proto musí tento týden podle dohody s opozicí měnit podle nového pandemického zákona.