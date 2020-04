Už nikdy neřeknu, že chci Hospůdku Na mýtince, tvrdí majitelka zavřeného podniku

Alena Lichá provozuje svoji Hospůdku U Alky ve znojemské městské části Hradiště už třicet let. Takhle dlouho neměla zavřeno ještě nikdy. „V prvních dnech jsem si říkala no co, odpočineš si. Ale pak to na mě dolehlo. Bylo mi do pláče. Měli jsme domluvené večírky, narozeniny a najednou nic,“ svěřuje se Lichá.

Majitelka a personál hospůdky v jedné osobě. To je Alena Lichá. | Foto: Deník / Dalibor Krutiš

Svoji útulnou hospůdku má v přízemí rodinného domu. Chodí k ní příbuzní, známí, sousedé, ale také kamarádi, muzikanti, archeologové i náhodní turisté. Teď je hospůdka pustá. „Nějakou finanční rezervu jsem pochopitelně měla, ale ztráty jsou citelné. Lidi mi nabízeli i zálohu, že si předplatí třeba pivo předem. Ale to jsem nechtěla. Naštěstí tady se mnou bydlí dcera s rodinou. Kdybych tu zůstala sama, ekonomicky bych to nezvládla," naznačuje. Dny, kdy má zavřeno, využívá ke zkrášlení podniku. „Mám nově obroušené a nalakované stoly na zahrádce, vysázené kytky, ještě natřu lampy a vybílím venkovní zeď," ukazuje hostinská na připravenou zahrádku s kouzelným výhledem na nedaleký Národní park Podyjí. Tu a tam jí zavolají přátelé nebo přes zídku zahrádky prohodí slovo s kolemjdoucími sousedy. „Je mi po všech, kteří sem teď nemůžou smutno. Občas někdo zavolá, mluvím se sousedy, když jdou kolem zahrádky třeba krmit koně," popisuje Lichá. Teď se žena, která až na volné úterky měla otevřeno každý den, snaží zabavit jinak. Čtu ještě víc, než dříve, každý den chodím se psem na dlouhé procházky, doma se díváme na české filmy. Ale už je to moc dlouhé. Strašně moc se těším na toho pětadvacátého května a doufám, že to vláda nezmění a já zase přivítám všechny svoje milé hosty," svěřuje se hostinská. Kdysi, když měla nabitou hospodu a byla unavená, si řekla: Kéž bych měla známou Cimrmanovu Hospůdku Na mýtince. Tu, kde nebyl ani jeden host. „Teď, když bylo krásně a teplo se mi po mých hostech udělalo tak smutno, že vím jedno jasně. Tohle už nikdy neřeknu," slibuje s úsměvem Alena Lichá.

