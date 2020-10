Nejdřív EET a zákaz kouření, nyní koronavirus. Tradiční hospody mizející z vesnic schytaly další ránu. Jihomoravské obce je nechtějí nechat padnout.

Jaroslav Kopřiva je majitel jediné restaurace v Dambořicích na Hodonínsku. Před čtrnácti lety začal s opravou budovy a z pohostinství udělal perlu vesnice s čtrnácti sty obyvateli. Po druhém letošním zavření gastroprovozů opatřením vlády ale neví, zda ho koronavirová krize nepřinutí hospodu nakonec prodat. „Je to šílená situace. Hospodští na Uherskohradišťsku už se provozů zbavují. Tři týdny to nějak utáhnu, ale co bude dál? Mám šest zaměstnanců,“ uvedl starší muž.