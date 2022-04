„Velice si ceníme soutěže Vinař roku, protože je průřezem sady vín, nikoliv jednoho vína. Jednak je daleko těžší dosahovat vysokého standardu průřezově v různých typech vín a jednak je těžké dokazovat to opakovaně. To, že se v této soutěži minimálně deset let držíme mezi osmi nejlepšími vinařstvími v republice, je pro nás dokladem úrovně vysoké kvality, kterou se nám daří udržet. A o to nám jde,“ zdůrazňuje Jaroslav Javornický s poznámkou, že se jeho vinařství snaží vyrábět nejlepší suchá vína.

Ve Vinařství Spielberg vyrábějí vína výhradně z hroznů z vlastních vinic. „Jsme milovníci Ryzlinku a máme s nimi úspěchy. Ryzlinky pěstujeme na třech vinicích,“ podotýká majitel vinařství. Ve vinicích mají ale i další zajímavé odrůdy.

„Před lety jsme z Burgundska přivezli originál sazenice francouzského Chardonnay z obce Puligny, odkud se rekrutují ta nejlepší vína na světě. Každý se může přesvědčit, jak se těmto sazenicím daří u nás na moravské vinici. Vyrábíme rovněž výborná červená vína, kupříkladu z novošlechtěnce Cabernet Cortis. Jsme i milovníci Rulandy modré, kterou pěstujeme na dvou vinicích,“ líčí se zápalem sobě vlastním vinař Javornický.

Lidé přicházejí nejen za vínem

Před deseti lety Vinařství Spielberg zakoupilo od obce Archlebov chátrající kulturní dům. Jaroslav Javornický jej přebudoval v toskánském duchu. Ve stejném stylu zařídil i okolí budovy a přilehlé zahrady. V budově je velký sál pro vinařské, kulturní, vzdělávací akce, ale i svatby.

Součástí objektu je vinotéka Degustário, v níž lze za přítomnosti sommeliera ochutnat vybrané vzorky vinařství, v „Obchůdku s chutí“ prodávají potraviny a cukrovinky z malých farem z blízkého okolí. Tím ovšem aktivity vinařství zdaleka nekončí. „Loni jsme v Archlebově otevřeli rodinné ubytování Modrá hortenzie, kde máme desítku velmi komfortních plně vybavených apartmánů. Návštěvníci mohou využít i zdejší saunu a bazén,“ poznamenal Jaroslav Javornický.

Těší jej, že se jeho vinařství stalo oblíbeným návštěvnickým místem nejen díky vínu, ale i pro příjemné prostředí. „Jsme zasazeni do přírody krásného slováckého kraje. Jsou odtud pěkné výlety do přilehlého okolí nazývaného Moravské Toskánsko. Lákadlem je i zdejší pětadvacetikilometrová cyklostezka,“ zamýšlel se majitel Vinařství Spielberg.

Na letošní sezonu připravili ve vinařství zajímavé akce, například na 22. dubna strhující hru pro dva herce – Enigmatické variace, v hlavní roli s Martinem Stránským, v produkci Michala Jančaříka. Na 8. června je připraven koncert Dana Bárty & Illustratosphere.

Červnové oslavy výročí

Ve svém areálu v Archlebově chystá Vinařství Spielberg na 18. června Velký den vinařství, bude oslavou jeho 20. výročí založení. „Od rána tu bude farmářský trh, odpoledne zpestří muzika, večer zde vystoupí herec a bavič Jiří Lábus a také náš neformální prezident vinařství – herec Jiří Kratina. Ve stand-up vystoupení o vinařích a víně se představí Tomáš Měcháček, zpívat bude Lucie Šoralová se svou doprovodnou skupinou,“ prozradil Jaroslav Javornický několik zajímavostí z chystané oslavy.