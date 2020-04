Vyrobeno u nás: vychází příloha o úspěšných českých firmách

„Jsme národem mnohdy dosti remcajícím, stěžujeme si na to a na tamto, dumáme, jak se vykroutit z onoho a jak obejít to které nařízení. Máme to tak trochu v sobě. Máme ale i jiné, lepší vlastnosti. A jednou dovedností, na kterou můžeme být oprávněně hrdí, je vynalézavost. V tom jsme totiž, troufám si říct, nejlepší,“ píše vedoucí příloh Soňa Ličková v úvodníku přílohy Vyrobeno u nás, která vyjde už ve středu 29. dubna v Deníku.

Příloha Vyrobeno u nás vyjde už ve středu 29. dubna v Deníku. | Foto: Deník

Nejen že mnohdy stáli Češi u zrodu velkých objevů, vznikla tady řada legendárních výrobků, se kterými jsme prorazili za hranice naší vlasti, ale další produkty se značkou Made in Czech Republic dál směle vznikají a dělají nám ve světě dobré jméno. Deník Extra přichází s atraktivní nabídkou pro podnikatele Přečíst článek › „A poslední týdny má slova jen potvrzují. V době, kdy celý svět bojuje se zákeřným koronavirem, se Češi zmobilizovali a semkli. A i ti největší skeptici dospěli v jistý okamžik do bodu, kdy uznali, že máme problém. V tu chvíli se spustila vlna solidarity, české hlavy začaly přemýšlet ne nad tím, jak vládní nařízení obejít, ale jak pomoci tam, kde je potřeba. Šili jsme roušky, vyráběli dezinfekci, tiskli ochranné štíty, rozváželi obědy. A přesně tohle jsou chvíle, kdy jsem pyšná na náš národ. Kdy Češi dokazují, že umí stát při sobě, jsou vynalézaví a dokáží si poradit v lecjaké patálii. Postavíme se zpátky na nohy a budeme silnější než kdy dřív. Ukážeme, že Češi jsou silný národ, a národ, který jen tak něco nezlomí. Věřím v nás,“ dodává Soňa Ličková. Deník Extra: noviny zdarma s nákladem dva miliony kusů vyjdou už za 14 dní! Přečíst článek › A právě o úspěšných českých firmách a podnikatelích, kteří nyní zažívají nelehké chvíle, si můžete přečíst ve zmíněné příloze Deníku s názvem Vyrobeno u nás, která vychází ve středu 29. dubna. Mimo jiné v ní najdete také rozhovor s podnikatelem a bývalým ministrem financí Ivanem Pilným nebo přehled českých startupů, které se během pár let proměnily na velké, prosperující firmy.

