Udržet tradici a zachovat vydávání výjimečného časopisu Malovaný kraj i pro letošní rok je hlavním cílem projektu přihlášeného do ČSOB pomáhá regionům z Jihomoravského kraje. Právě v těchto dnech probíhá jarní část programu, která nabízí možnost podpořit veřejně prospěšné aktivity v krajích.

Záchrana slováckého pokladu i pro letošní rok | Foto: archiv ČSOB

ČSOB za uplynulých 8 let trvání programu podpořila už 820 projektů po celé republice v celkové výši více než 42 milionů Kč. Do regionů letos věnuje 2 250 000 Kč a kromě odborné poroty zapojí do rozhodování veřejnost.