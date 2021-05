Projížďky na koních, ale také respirátory a platný negativní test na covid. S tím vším mohou nyní počítat hosté Penzionu Roháč v Pavlově na Žďársku. Cena za nocleh tam, podobně jako ve většině ostatních ubytovacích zařízení na Vysočině a jižní Moravě, zůstává stejná jako loni. „Zatím máme malý počet rezervací, zdražovat proto nechceme,“ uvedla majitelka penzionu v severní části Českomoravské vrchoviny Libuše Sobotková.

Podmínky a omezení



* při příjezdu se hosté musí prokázat negativním PCR nebo antigenním testem na koronavirus ne starším než 48 hodin

* při pobytu delším než sedm dní je třeba podstoupit další test

* ubytovat se smí i hosté s certifikátem o očkování nebo dokladem o prodělané nemoci covid-19

* v hotelových restauracích smějí být obsloužení jen ubytovaní hosté, a to v čase od 6.00 do 22:00

* nelze podávat občerstvení formou samoobslužných bufetů

Na první hosty se po dlouhé přestávce těší také v Rodinném penzionu v Mikulově na Břeclavsku. Ani tady zdražovat nechtějí, aby neodradili návštěvníky. „Konkurence v oboru je velká, takže ceny měnit nebudeme,“ potvrdila majitelka zařízení Eva Fialová. Možnost testování covidu pro hosty v mikulovském penzionu, stejně jako v Roháči, zatím nenabízejí.

Příležitost vyjet někam na víkend i s možností ubytování vítá například Milan Gebauer. Nejraději by s manželkou vyrazil do wellness, tyto aktivity ovšem současná vládní nařízení výrazně omezují. „Pojedeme tak na Vysočinu, kde je krásně. Vyjdeme si někam do lesa,“ těší se Brňan, který vítá, že ceny za ubytování většinou zůstávají stejné.

To oceňuje také Robin Novotný, který s kamarády pojede rybařit. „Je fajn, že ubytovací služby nezdražují, zůstaneme tak o něco déle,“ vylíčil Novotný.

Otevřený zůstal i v době lockdownu hotel Cosmopolitan v Brně. Díky hostům přijíždějícím za zdravotními či obchodními účely byl po celou dobu obsazený téměř z poloviny. Ani tady ale navzdory už téměř plnohodnotnému otevření pro turisty zvyšování cen nechystají. „Poptávka bude slabá a otevřených hotelů hodně. Pro hosty už máme k dispozici fitness centrum, naopak wellness kvůli vládním nařízením musí zatím zůstat zavřené,“ sdělil ředitel hotelu Patrik Kupka. Jak doplnil, příchozí bez platného testu na covid si na recepci mohou koupit samostest.

Nová kolárna

Od tohoto týdne slouží návštěvníkům mířícím na Vysočinu autokemp Sykovec na Žďársku. Kromě hospody a obchodu, které začnou fungovat až v červnu. Oproti loňsku přibyla v kempu nová kolárna, kola do půjčovny, elektrické přípojky a rozšíření se dočkala i wi-fi síť. I proto šly ceny mírně nahoru. „Ubytování jsme zdražili o deset procent a obdobně se zvýší také ceny v restauraci,“ shrnul provozovatel kempu v turisticky oblíbené oblasti Tří Studní Radovan Petr.

S otevřením prozatím vyčkává Westernové městečko Boskovice. „Sezónu zahájíme až třetího července, snad již bez omezení,“ uvedl majitel turisticky vyhledávaného cíle Luboš Jerry Procházka. I on nabídne návštěvníkům zakoupení samotestu na recepci.

Kvůli velkým ztrátám z dlouhého lockdownu už naopak neotevře hotel Mánes ve Svratce na Žďársku. „Zabily nás vysoké náklady, hotel zůstane zavřený,“ přiznala jednatelka společnosti provozující hotel Pavlína Kovářová. Otazník visí i nad kempem Obora u Brněnské přehrady. Telefony jsou odpojené, webové stránky nedostupné. Marně se redaktorka Deníku pokoušela dovolat například i do Penzionu u Dyje ve Znojmě.

ŠÁRKA KONEČNÁ