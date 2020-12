Od neděle vstoupilo Česko do pátého, nejpřísnějšího stupně protiepidemických opatření PES. Uzavřena je většina obchodů a provozoven, ale také lyžařská střediska. Povoleny zůstávají pouze návštěvy v domovech seniorů, a to s negativním testem na koronavirus. Mnoho živnostníků je už vůči novým nařízením apatických.

Zavřené obchody v Nákupních centrech v OC Atrium a OC Aupark | Foto: Deník / Michal Fanta

Jeden z provozovatelů restaurace na Jičínsku zafinancoval první a druhou covidovou vlnu díky rodinným úsporám. „Nikoho jsme nepropustili, ale pokud by přišlo třetí uzavření, tak by už asi došlo na propuštění zaměstnanců, kteří už pomalu patří do rodiny. Dál nevíme, dál už to nepřežijeme,“ sčítal před Vánoci své vyhlídky do budoucnosti. Nyní už další uzavření své restaurace odmítá komentovat.