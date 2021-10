Ovšem kabely, elektrotechnické součásti, akumulátory, motory, a především drahé kovy se opět použijí k výrobě další elektroniky. Nebo třeba oněch zmíněných medailí, a to tentokrát v Paříži a už za tři roky.

Zhruba 15–20 % každého spotřebiče tvoří dále neupotřebitelný odpad, který se spálí. To je případ většiny použitých plastů. Pro použití v elektronice je totiž potřeba plast ošetřit proti hořlavosti a výsledný materiál už není možné recyklovat.

Zatímco obsah kontejnerů na plast nebo papír se přetřizuje proto, aby se oddělilo to, co recyklovat nelze, případně se rozdělily jednotlivé druhy daného odpadu, elektro se musí ze všeho nejprve demontovat. Demontuje se buď ručně, a zčásti tato práce probíhá v chráněných dílnách, nebo mechanicky, kdy se odpad rozdrtí, bez největších kusů semele a následně odděluje například magnetickou separací. Stejně tak při ruční demontáži se oddělí jednotlivé materiály.

Může se to zdát zbytečné, ale systém sběrných míst, včetně kontejnerů a recyklačních poplatků, vede k tomu, že jsme v recyklaci elektroodpadu jedni z nejlepších v Evropě.

Na rozdíl třeba od poplatků za elektřinu nebo svoz komunálního odpadu je recyklační poplatek zahrnutý v ceně každého spotřebiče, který si kupujeme, a zaručuje nám právě výše zmíněné právo odevzdat ho, až doslouží, k recyklaci tam, kde se nám to hodí. Podobně zpoplatněné jsou třeba pneumatiky.

A pokud se chceme zbavit funkčního spotřebiče, je samozřejmě lepší zvážit, zda by nebylo možné jej raději nechat opravit, případně prodat nebo darovat někomu, komu ještě dobře poslouží. Využívá toho například projekt Jsem zpět, který od roku 2015 sbírá funkční spotřebiče a po kontrole je poskytuje dál těm, kdo je potřebují, například azylovým domům, Klokánku a jiným organizacím.

Před odevzdáním, ať to bude kamkoli, není nutné spotřebič nijak rozebírat nebo z něj vyjímat baterie (pokud je tedy nechceme ještě používat). Jestliže ovšem odevzdáváme tiskárnu, je nutné z ní vyjmout toner nebo jiné zařízení obsahující barvu – ty se odevzdávají zvlášť ve sběrném dvoře do speciálních malých kontejnerů nebo přímo u prodejce.

Obecně pak platí, že malé spotřebiče a další výrobky do hrany o délce 50 centimetrů se vyhazují do červeného kontejneru. Větší spotřebiče je možné odevzdat ve sběrném dvoře, i když při výměně je může automaticky nechat odvézt prodejce, od něhož kupujeme nový spotřebič.

Letošní olympiáda byla jiná kvůli posunu o rok i zvláštním opatřením souvisejícím s pandemií. Mezi všemi strachy z karantény i nákazy a soupiskou izolovaných sportovců ale možná zapadla její další zvláštnost. Pořadatelé se rozhodli se v co největší míře chovat ekologicky.

Zdaleka to nejsou jen nějaké drátky. Elektronika je plná drahých kovů, jejichž těžba je velmi finančně i ekologicky zatěžující, a recyklace naopak velmi přínosná. Více se dozvíte z článku, který vyšel v časopisu Receptář.

