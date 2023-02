Hořelo ve skladu elektrospotřebičů ve Znojmě. Škoda je pět milionů korun

Pět milionů škody. To je výsledek požáru, který způsobila závada na elektrospotřebiči ve skladovacích prostorách ve Znojmě. „Hasiči vyjížděli k zásahu v noci ze čtvrtka na pátek, a to kolem půl druhé ráno do Brněnské ulice. Událost se obešla bez zranění. Škody jdou do milionů," sdělil mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Oheň i kouř nadělaly škodu za pět milionů korun. | Foto: HZS JMK