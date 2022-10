Zároveň s příchodem blížící se zimy upozorňuje na to, že žhavý ani teplý popel do nepatří do polednic, a to jak platových, tak ani kovových. „I když se může zdát, že popel už není žhavý, v kontejneru se akumuluje teplo, které roztaví plastovou nádobu a může způsobit požár. Takto dochází k požárům fasád rodinných domů, přístavků, hospodářských stavení a dalších objektů,“ vysvětlil Mikoška.