Zdroj: Osobní archiv Zuzany Kameníkové

Výstavním produktem, po kterém Kameníková svou moštárnu i pojmenovala, je cider. Při výrobním procesu se do velké míry blíží výrobě vína. „Je to takové vinařství s jablky. Dál je tam navíc proces sycení. Něco je převzaté také od výroby piva, ale je to víceméně podobné výrobě vínu. Když se nás někdo ptá, co je cider, říkáme, že je to jablečné víno. S tím rozdílem, že jablka v sobě nemají tolik cukru, takže oproti běžným vínům je cider slabší, co se týče poměru alkoholu,“ upřesňuje mladá žena.