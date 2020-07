Pokud za ním dorazí zákazník s opravdu hodnotným strojem, vždy mu tím udělá radost. „Historické věci mám opravdu rád, je to to pravé hodinářské řemeslo. Vyplatí se je opravovat právě i skrze hodnotu, která neustále stoupá. Bývá problém, pokud do hodin někdo zasáhne neodborně. Doporučuji nezkoušet to a rovnou přijít ke mně,“ radí.

Zdroj: archiv Zdeňka Partyky