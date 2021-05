Když v roce 2016 zvítězil Jiří Halamka v televizní kuchařské soutěži MasterChef, maloval si zářnou budoucnost za plotnou a v hospodě plné lidí. Nakonec zakotvil v ikonické restauraci Palmová zahrada v Hradci Králové. V místě, které vyprojektoval na začátku minulého století známý architekt Jan Kotěra, však vydržel jen pár měsíců. Plány mu překazily vládní nařízení spojené s pandemií nemoci covid-19. Až se tak v pondělí znovu otevřou zahrádky, po té u hradecké „Palmovky“, zůstane jen prázdné místo.

Jiří Halamka, vítěz televizní kuchařské soutěži MasterChef | Foto: Se svolením TV Nova

„Moc mě to mrzí, ale lockdown nám zlomil vaz. Ještě o loňských prázdninách se zdálo, že se z první vlny vzpamatujeme, ale další uzavření podniků jsme už nedali. Na konci roku jsme tak náš projekt pohřbili a já se vracím ke své původní profesi a do sféry finančního poradenství. Palmová zahrada nyní hledá nového pronajímatele. Snad se tak stane brzy, Hradec i Palmovka si to zaslouží,“ popsal Denku Jiří Halamka.