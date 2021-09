V provozovnách na obou zmíněných místech tak mohou zákazníci vedle jejího tradičního likéru Mandlovky, mandlové kávy a dalších mandlových specialit, ochutnat i chlazenou bublinkovou vodu s lahodnou příchutí mandlí a citronu.

„Chtěla jsem zákazníkům nabídnout něco, co je v létě osvěží,“ poznamenala Kateřina Kopová s tím, že novinka má sice naději na úspěch, ale značný problém vidí v pomalu se rozjíždějící letní turistické sezoně.

„Ač se teprve před časem protikoronavirová opatření rozvolnila, je všechno jiné. Ve skutečnosti už nic nejde plánovat tak, jak to fungovalo dřív. Veškeré podnikání je stále jakoby ‚na vodě‘. Pořád vnímáme neklid z očekávání, co se bude dít na podzim. Turisté sice postupně přijíždějí, ale žádný mega boom cestování se zatím nekoná,“ zhodnotila situaci v polovině června.

Mandlárna podpořila potřebné

I proto připravili o jednom červnovém víkendu akci pro rodiče s dětmi. „Byla to akce s cha-ritativním podtextem, kterou jsme uspořádali v naší brněnské Mandlárně. Cílem bylo podpořit Hospic sv. Alžběty Brně. Nakonec se podařilo vybrat téměř deset tisíc korun,“ potěšeně konstatovala majitelka Mandlárny.

Svůj byznys postavila před devíti lety na svém snu. „Chtěla jsem, aby naše město mělo něco typického, čím se může prezentovat významným návštěvám i turistům. Aby si mohli dárek odvézt v pěkném balení domů. Toužila jsem, aby to bylo i něco, co místní rádi vezmou s sebou jako překvapení někam na návštěvu. A protože Hustopeče jsou známé mandloňovými sady, k nápadu na mandlovku v reprezentativním balení byl už jen krůček,“ líčila Kateřina Kopová, co ji vedlo k tomu zaměřit se na turistický ruch. Rozhodla se vsadit na osvědčenou recepturu na mandlovici někdejšího správce mandloňových sadů Rudolfa Poslušného.

Své původní povolání ředitelky mateřské školy, jak sama se smíchem říká, tehdy pověsila „na hřebík“. Vrhla se do zjišťování podnikatelských pravidel a povinností a v roce 2012 začala podnikat. V neklidné době, kdy v ČR řádila metanolová aféra se pustila do výroby mandlového likéru, tehdy pod původním názvem Mandlovice. Nápoj získal na oblibě a dnes lze říci, že k Hustopečím zkrátka patří.

Podnikat začala za metanolové aféry

Ne vždy ale bylo podnikání s Mandlovkou snadné. „Za těch pár let fungování toho naše malá rodinná firma zažila hodně – metanolovou aféru, prohibici, změnu názvu Mandlovice na Mandlovku. Ale covidová opatření nás ochromila nejvíc. Na konci roku 2019 jsme začali opravovat pronajaté prostory v Brně, kde jsme plánovali v prvním čtvrtletí roku 2020 otevřít Mandlárnu. Investice nás hodně vyčerpala a kvůli koronavirovým opatřením jsme brněnskou Mandlárnu loni na jaře ani neotevřeli. Navíc jsme museli uzavřít Mandlárnu v Hustopečích. Bylo to zoufalé v tom, že s tím nešlo dělat vůbec nic,“ posteskla si majitelka Mandlárny.

Přesto nepřestává doufat v lepší zítřky. „Začali jsme si víc považovat maličkostí. V době velkých omezení náš těšilo, když jsme mohli někomu uvařit mandlovou kávu s sebou,“ zamýšlela se. Teď už žije svými novinkami a těší se, až její zákazníci kromě mandlové limonády vyzkoušejí i další nový produkt – mandlový sirup. „Na přípravu letních drinků a dochucení dezertů je výborný,“ míní Kateřina Kopová.