Jeho byznys je jednoduchý: na základě objednávky jezdí autobusem. V zimní sezoně vozí například seniory na běžky na Kvildu či na Horní Mísečky. Na jaře a na podzim jsou častější firemní výjezdní zasedání. Srdeční záležitostí je vození mladých fotbalových talentů na soustředění i na turnaje. Přecechtěl takto jezdí s reprezentanty od 15 do 20 let.

„Ze dne na den to skončilo. Všechny řidiče jsme pustili, musí se o sebe postarat, nemám pro ně žádnou práci. Jediné, co teď můžu, je vyklízení skladu, rovnání šanonů v kanceláři,“ popisuje „Rudin“. „Samozřejmě mě to stojí děsně peněz. Musím platit nájem kanceláře, parkování, pojistky, tel. služby, údržbu busů, náklady na udržení základního personálního chodu firmy a podobně. Nejhorší je ale leasing autobusu, který postává v garáži,“ pokračuje.

„Snažíme se jednat s leasingovou společností o odkladu splátky. Od vlády neustále slyšíme, že všechno zařídí a kvůli splátkám úvěrů nikdo nezkrachuje, protože se s nimi domluví. Leasing se řešil s velkým zpožděním minulý týden. Měsíc jsme čekali na odpověď,“ říká Přecechtělova společnice Lenka Kubatová. Ta již druhý měsíc prochází veškeré možnosti, jak s vládní pomocí udržet firmu. „Zkoušeli jsme státní úvěr COVID I, ten byl pryč během pár minut, a teď navíc říkají, že většina firem půjčku nedostane. COVID II se nás netýká, protože jsme pražská firma, což mi tedy hlava nebere,“ vypočítává Kubatová.

„Teď zkoušíme Covid-Praha. Mluvila jsme s naší bankéřkou, která mi řekla jednu nečekanou podmínku. Na rozdíl od předchozích programů u tohoto není žádný odklad splátky, což je naprosté šílenství. Jak máme začít splácet, když jsou příjmy nulové a minimálně měsíc žádné příjmy nebudou. Máme začít splácet půjčku z půjčky. To je přece spirála, která neslibuje nic pozitivního.“

Nevím, co bude

Podle Přecechtěla, hrdého Kroměřížáka, je to cesta do pekla. „Přece si nebudu půjčovat, když vůbec nemám záruku, že mi povolí znovu provozovat moji činnost. V tom vládním pětibodovém plánu uvolňování cestovní ruch vlastně vůbec nefiguruje. Mám chuť položit klíčky na stůl a zhasnout,“ pokračuje živnostník.

Jeho podnikání se momentálně ocitá v pasti. Není schopen ani odhadnout, kdy se autobusy opět rozjedou. Česká vláda o uvolnění cestování neustále mlží a nedává žádné jasné termíny. Pro turismus, který je pro české hospodářství důležitou příjmovou položkou, je otevření hranic klíčové. A to směrem do České republiky i z ní.

V současné době to vypadá tak, že přežijí velké autobusové firmy, které zajišťují dopravu se státními dotacemi, ostatní malé a i mnoho středně velkých firem zanikne nebo utrpí takové ztráty, které je stejně brzo zlikvidují.

