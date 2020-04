Než jí do života vstoupila dcera, neuměla si představit, že by i ona rozjela vlastní podnikání v potravinářském oboru. „Čítávala jsem příběhy maminek na mateřské, které začínaly podnikat. Nerozuměla jsem tomu, jestli začaly tvořit a živit se něčím proto, že jim dítě vneslo nějaký nový chtíč a impuls do života. Pak přišla dcera a ono šlo všechno najednou úplně hladce. Ani jsem nemyslela na to, že by to nemohlo vyjít, nebo snad na to, že by si mé produkty nikdo nekupoval, prostě jsem celému konceptu věřila,“ přibližuje Slunská.