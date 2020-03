Lidé by podle něj neměli kupovat med v obchodních řetězcích. Naopak by si měli najít dobré včelaře a právě k nim chodit. „Med je přírodní produkt, je to sladidlo s vitamíny. Je velice zdravý i pro sportovce. Můj med jedli fotbalisté i těsně před zápasem, aby je nabil energií. Každý večer by si měl člověk dát jednu lžičku medu,“ radí bývalý vřesovický zastupitel a předseda tamních turistů.