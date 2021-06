Tvorba portrétů.Zdroj: se souhlasem Martiny Jarošové

To všechno zabírá pochopitelně čas podobně jako následné postprodukce. „Takže stručně řečeno, můžete mít focení trvající od pár desítek minut až po celodenní. Vybavení by mělo odpovídat účelu, pro který ho máte. Patří do něj jeden fotoaparát až dva od vám sympatické značky, k tomu pár kompatibilních objektivů, nástroje a kosmetiku k jejich čištění. Dále to jsou brašna na jejich přenášení, odrazky, počítačová technika, software a samozřejmě pro ateliérové osvětlení pár blesků a nějaké fotopozadí k tomu,“ vyjmenovává fotografka.