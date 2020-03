*26. 12. 1751 - Tasovice

†15. 3. 1820 - Vídeň

Ve Znojmě se vyučil pekařem, řemeslu se pak věnoval v louckém klášteře. Aby mohl dokončit studium teologie a stát se řeholníkem odešel do Itálie, kde vstoupil k redemptoristům. Dvacet let pak působil ve Varšavě, kde se věnoval péči o mládež. Z Varšavy řeholníky vyhnala napoleonská armáda. Hofbauer poté odešel do Vídně, kde působil do konce svého života. Jeho ostatky jsou uloženy v tamním kostele Maria am Gestade. Za svatého jej prohlásil v roce 1909 papež sv. Pius X. Od roku 1914 je Hofbauer patronem Varšavy i Vídně.