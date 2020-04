Vladislav Rakušan

* 12. dubna 1950

+ 5. 3. 2015

Pocházel ze staré znojemské rodiny. V roce 1990 se skupinou nadšenců obnovil a do roku 1996 pořádal Znojemské historické vinobraní, poté ještě řadu let se svou agenturou dodával historický program.



Deset let působil jako šéf okresní hospodářské komory, byl i znojemským zastupitelem. Svoje poslední léta prožil v Jevišovicích, kde se také podílel na kulturním a společenském životě města. Zemřel náhle ve věku nedožitých pětašedesáti let počátkem března 2015.