Norbert Mrštík

*3. 6. 1867 Jimramov

+ 18. 2. 1905 Brno

Bratr slavnějších literátů Aloise a Viléma vystudoval medicínu a po dvouleté nemocniční praxi v Brně si našel pracovní míso ve Višňovém. Do Višňové přijel Norbert Mrštík na začátku dubna 1901 a působil zde do roku 1904. Vedle své praxe se věnoval překládání polské a ruské literatury. K jeho koníčkům patřilo včelařství. Zemřel v mladém věku osmatřicet let na chronický zánět ledvin.